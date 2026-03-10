¿Hoy juega México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026? Este es el calendario de HOY martes 10 de marzo

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 arrancó este martes 10 de marzo con actividad intensa. Desde muy temprano, la selección de Japón confirmó su condición de potencia al vencer 9-0 a Chequia en un duelo que se disputó a las 4:00 am, tiempo del centro de México. Los nipones mostraron un pitcheo dominante y un ataque oportuno que dejó sin opciones a los europeos, demostrando por qué son uno de los favoritos para conseguir el título.

La jornada vespertina promete acción con dos partidos en paralelo a las 17:00 horas: Israel frente a Países Bajos y Puerto Rico contra Canadá. El choque entre israelíes y neerlandeses será clave para definir posiciones en su grupo, mientras que los boricuas buscan cerrar con paso perfecto la fase de grupos.

¿A qué hora es el juego Italia vs Estados Unidos?

Más tarde, a las 18:00 horas, Italia se mide a Estados Unidos en un encuentro de alto voltaje. Este partido tiene especial relevancia para México, pues el resultado puede influir directamente en las aspiraciones del conjunto mexicano de avanzar a la siguiente fase. Una victoria estadounidense complicaría el panorama para Italia, rival directo de México en la lucha por la clasificación.

La Selección Mexicana no entra en acción este martes, pero toda la atención está puesta en su próximo compromiso: el miércoles 11 de marzo ante Italia. Ese duelo será decisivo, ya que el equipo dirigido por Benjamín Gil se juega su pase a los cuartos de final. La expectativa es máxima y el resultado de hoy entre italianos y estadounidenses marcará el contexto de un partido que puede definir el rumbo del torneo para México.

