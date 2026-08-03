¿Esta semana se juega la Jornada 4 de la Liga BBVA MX? La fecha EXACTA en la que se reinicia el Apertura 2026

La actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX toma una pausa para dar espacio al calendario de la Leagues Cup 2026 que enfrentará a los equipos mexicanos en contra de los representantes de la Major League Soccer (MLS), por lo que este fin de semana no habrá compromisos de la Jornada 4.

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Cuándo se reanuda la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Del 4 al 13 de agosto, los equipos de la Liga BBVA MX estarán enfocados en la disputa de la Leagues Cup 2026 y los cuatro mejores avanzarán a la ronda de eliminación directa, mientras que el resto volverá a casa.

Será hasta el viernes 15 de agosto cuando se vuelva a disputar la Liga BBA MX con la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 con tres enfrentamientos que marcarán el regreso del futbol mexicano tras la pausa obligada por la Leagues Cup.

Desde que se comenzó a disputar la Leagues Cup como un torneo oficial entre equipos de la MLS y la Liga BBVA MX, ningún equipo mexicano ha logrado si quiera avanzar a la Final, siendo el Monterrey el que tuvo una mejor actuación al llegar a las Semifinales de la edición 2023.

Solo equipos estadounidenses han levantado el trofeo siendo el Inter Miami el primero tras la llegada de Messi en 2023, seguido de Columbus Crew en 2024 y Seattle Sounders el más recuente ganador.

Partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026

Viernes 15 de agosto

Atlante vs Toluca

Rayados vs Juárez

Atlas vs Tigres

Sábado 16 de agosto

Pumas vs Querétaro

América vs Atlético de San Luis

Santos Laguna vs Chivas

Tijuana vs Cruz Azul

Domingo 17 de agosto

Necaxa vs León

Pachuca vs Puebla

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