¡Así será el nuevo delantero de Tigres! Revelan pistas sobre nuevo fichaje

Además de la búsqueda de un director técnico, la directiva de los Tigres confirmó que ya tienen en la mira a un delantero con importantes cualidades para llegar como fichaje en este Apertura 2026. Así lo reveló Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo del equipo de la UANL, quien señaló que la principal necesidad que tiene actualmente la plantilla es contar con un referente en el ataque después de las salidas que tuvo el grupo en este periodo de traspasos.

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Estas serían las características que tendrá el futbolista con el que pretenden acompañar a la ofensiva en la que figuran elementos como el uruguayo Rodrigo Aguirre o el mexicano Ozziel Herrera.

“Un nueve que sea posicional, que nos permita fijar a la defensa rival, en donde se sepa asociar muy bien con el balón cuando estemos en el último tercio, la parte de finalización del juego, en donde tenga presencia de área, que sea un killer y que podamos encontrar a un jugador que pueda finalizar todas las jugadas que genere el equipo”, dijo.

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Durante la conferencia de prensa, Torrado agregó que el delantero que buscan será “generoso” con la presión alta a la que están acostumbrados los “Felinos”.

“Ya tenemos una lista de jugadores que encajan con este perfil que les comentaba anteriormente y estamos trabajando en ello para poder traer un jugador que se adecúe y que pueda pelear por Tigres para poner el nombre del proyecto lo más alto”, sentenció.

Los refuerzo para este torneo

De momento, el cuadro de la “U” de Nuevo León ha incorporado a dos elementos como refuerzos para este semestre. En la defensa con el zaguero argentino Alan Franco que llega procedente del Sao Paulo de la liga de Brasil, pero con experiencia en el Atlanta United de la MLS y el Independiente de Argentina.

A su vez, sumaron a sus filas al extremo mexicano Mauro Lainez, el hermano mayor de Diego Lainez, quien ya lleva varios días trabajando con el equipo. El futbolista de 30 años de edad cuenta con una importante experiencia en la LIGA BBVA MX tras haber militado en los clubes de Mazatlán, Querétaro, América, Juárez, Tijuana, Lobos BUAP y León.