Carrasquilla manda DESAFIANTE mensaje a la MLS previo a la Leagues Cup: “Sé a lo que me voy a enfrentar”

Mañana comienzala Leagues Cup para muchos de los equipos de la Liga BBVA MX y uno de los protagonistas serán los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México; algo que no todos ven es que Pumas llega con una ventaja a estos enfrentamientos... ¿la razón? dentro del plantel cuentan con un jugador que conoce perfectamente la Major League Soccer.

Adalberto "Coco" Carrasquilla conoce perfectamente la MLS, llegó a Pumas tras estar en el Houston Dynamo un par de temporadas y con este historial habló en conferencia de prensa sobre lo que será el próximo torneo y sobre su primer contrincante, comentó: “Tengo la ventaja de haber jugado en la MLS. Sé cómo se preparan los equipos, sé cómo juegan. Tuve la oportunidad hace unos años de enfrentar a Charlotte en la liga y sé que es un equipo muy competitivo, al igual que todos. La gran mayoría de los que están en la MLS tienen el mismo estilo de juego, muy físico, se corre mucho. Y creo que eso es muy importante porque sé a lo que me voy a enfrentar mañana”.

¿Cuándo juega Pumas en la Leagues Cup?

Pumas enfrentará al Charlotte FC en su primera jornada de la Fase de grupos de la Leagues Cup, el partido será mañana 4 de agosto en punto de las 18:00 horas; posterior a esto enfrentan al Cincinnati el viernes 7 de agosto ; para finalizar la fase de grupos jugarán ante el Columbus Crew el martes 11 de agosto en punto de las 17:30 horas. De esta manera es como cerrarían su participación de Fase de grupos, se espera que el conjunto universitario avance a la siguiente fase tras lo mostrado en el torneo clausura 2026 y el comienzo del Apertura 2026.

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