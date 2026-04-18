El dato que coloca al Estadio Banorte como el más IMPORTANTE de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Han pasado algunas semanas desde que se abrió nuevamente las puertas al público y el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, se ha convertido en el más importante y popular de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Cuál es el dato que lo comprueba?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, el Estadio Banorte sufrió una remodelación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 toda vez que será el primer inmueble en recibir tres justas mundialistas en la historia. Por tal motivo, era necesario que el Coloso de Santa Úrsula luciera impecable para esta fiesta deportiva.

¿Por qué el Estadio Banorte será el más importante de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con el informe de la plataforma Live Football Tickets, el Estadio Banorte es el líder de métricas globales en cuanto a la búsqueda del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En otras palabras, el Azteca es el recinto más buscado de este inicio del evento hasta el momento.

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Esto podría deberse a un sinfín de factores, entre los que destaca su reciente reapertura para el duelo entre México vs Portugal, el impacto que ha tenido su remodelación y, además, la importancia cultural que tiene en el deporte considerando los Mundiales de 1970 y 1986 en donde Pelé y Maradona rozaron la cima.

Cabe mencionar que el fenómeno mundial también trasciende apartados alejados del deporte. Una muestra de ello es la plataforma Airbnb, la cual sitúa a la Ciudad de México como un destino con mucho crecimiento no solo en búsquedas de alojamiento, sino también de turismo en general.

¿Cuántos partidos mundialistas recibirá el Estadio Banorte en 2026?

Prepárate, pues el Estadio Banorte recibirá un total de cinco duelos de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Y es que, además de ser el estadio inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, así como dos más de la fase de grupos (México vs Chequia y Colombia vs Uzbekistán), el Azteca recibirá unos dieciseisavos y unos octavos de final del certamen.