El detalle RETRO que pocos vieron en el Estadio CDMX durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente ha llegado y, como era de esperarse, el Estadio Ciudad de México, también conocido como Azteca, ha llamado poderosamente la atención luego de la remodelación que vivió precisamente para disfrutar de su tercera justa mundialista.

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El Estadio CDMX es, posiblemente, uno de los más importantes en la historia de este deporte gracias a las hazañas que se han vivido en este tanto en 1970 como en 1986. Ante tal situación, para esta Copa Mundial de la FIFA 2026 el inmueble tendrá un detalle retro que encantará a los fanáticos.

¿Cuál es el detalle retro que tendrá el Estadio CDMX?

Se sabe que, para esta Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio CDMX rendirá una especie de homenaje a México 1986 a través de la clásica distribución de banderas que participarán en esta justa deportiva, mismas que se reflejarán en la parte superior del Coloso de Santa Úrsula.

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El Estadio Azteca con todas las banderas, listo para la Copa Mundial. pic.twitter.com/M00oJdV6oP — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) June 3, 2026

Este detalle retro se reflejó durante el Mundial 1986, mismo que contaba con solamente 24 selecciones y en donde, dentro del Estadio CDMX, Diego Armando Maradona logró el punto máximo en su carrera al sumar una Copa Mundial más para la Selección de Argentina.

Ahora, es a través de distintas imágenes en redes sociales en las que se aprecia cómo las banderas han comenzado a tomar vida en este recinto, mismo que entrará a la historia por ser el primero en recibir tres Copas Mundiales de la FIFA en un periodo menor a 60 años.

¿Cuántos juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá el Estadio CDMX?

Serán un total de cinco los encuentros que el Estadio CDMX tendrá en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los más importantes fue la inauguración entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, aunque también destaca el duelo por los octavos de final del próximo 5 de julio.

