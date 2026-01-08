OFICIAL: El estadio en el que jugará Cruz Azul en el Clausura 2026, según la Liga BBVA MX

A un día de que inicie el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, ha trascendido la noticia de que Cruz Azul va a dejar el Estadio Olímpico Universitario para volver a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Luego de un año jugando en la casa de Pumas, el conjunto de La Noria sale del Pedregal para volver a la que fuera su casa y que ahora, luce los colores azulcrema, pues en su momento el Club América jugaba en solitario en dicho inmueble y por ese motivo se cambiaron los colores del conocido 'Estadio Azul'.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, Cruz Azul debuta visitando al Club León en la Jornada 1 de la nueva campaña, encuentro a disputarse el 10 de enero en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

¿Dónde va a jugar Cruz Azul en el Clausura 2026?

De acuerdo al sitio oficial de la Liga BBVA MX, La Máquina va a disputar sus juegos como local en la cancha de Ciudad Universitaria, no obstante, a falta de un comunicado oficial por parte de Cruz Azul, así como una actualización de la página de la competencia, la escuadra Celeste volverá al Estadio Ciudad de los Deportes.

En el Torneo Clausura 2026, Cruz Azul juega en casa contra el Atlas, Puebla, Tigres, Chivas, Atlético de San Luis, Pachuca, Xolos de Tijuana y Necaxa.

Calendario de Cruz Azul como local en el Clausura 2026

Martes 13 de enero:

Cruz Azul vs Atlas - 21:00 Hrs.

Sábado 17 de enero:

Cruz Azul vs Puebla - 21:00 Hrs.

Domingo 15 de febrero:

Cruz Azul vs Tigres - 19:00 Hrs.

Sábado 21 de febrero:

Cruz Azul vs Chivas - 21:00 Hrs.

Sábado 7 de marzo:

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 17:00 Hrs.

Sábado 4 de abril:

Cruz Azul vs Pachuca - 19:00 Hrs.

Sábado 18 de abril:

Cruz Azul vs Xolos de Tijuana - 17:00 Hrs.

Domingo 26 de abril:

Cruz Azul vs Necaxa - 19:00 Hrs.

