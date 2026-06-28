¿Y si sí? Las estadísticas de fase de grupos que ponen a soñar a todo México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en donde enfrentarán a Ecuador como uno de los mejores 3 equipos en la fase de grupos junto a grandes selecciones de la talla de Francia y Argentina, que son claras candidatas a levantar el título el próximo domingo 19 de julio.

El conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre ganó sus tres partidos de fase de grupos ante rivales como Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, siendo contra los asiáticos en Guadalajara en donde más se sufrió, sin embargo, el mismo entrenador Azteca ha declarado que aún le falta a su equipo ser más constante durante los 90 minutos de los partidos y no está del todo satisfecho con el funcionamiento de su equipo.

A pesar de la autrocrítica, lo cierto es que México se confirmó como uno de los grandes animadores del torneo gracias a su paso perfecto en donde además no ha recbido gol en ninguno de los tres partidos, además, el jugar de local al menos hasta los octavos de final, lo pone como favorito ante sus siguientes dos rivales.

Las estadísticas que hacen soñar a México en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Junto a Francia y posiblemente Argentina, México es de los equipos que cerrraron la fase de grupos con tres partidos ganados y 9 puntos conseguidos, lo cual también ha provocado que en redes sociales surja la famosa tendencia "y si sí", en la cual los aficionados mexicanos se ponen a soñar en grande en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Pero no todo es ilusión, a continuación, hay datos y estadísticas que respaldan la gran actuación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

