México vs Corea del Sur: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión por TV Azteca Deportes de juego de Selección Mexicana de fútbol HOY jueves 18 de junio, por el Grupo A del Mundial 2026; marcador online, por internet y en línea en de partido con Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Son Heung-Min
México se enfrenta vs Corea del Sur en busca de un triunfo que los haga clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026. Una victoria de cualquiera, les da la clasificación
México se enfrenta vs Corea del Sur en un duelo de los máximos favoritos del Grupo A del Mundial 2026. Un triunfo hoy prácticamente le aseguraría al cuadro de Javier Aguirre el liderato del sector y asegurarse de jugar la fase de dieciseisavos de final en México. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.
Mira la transmisión del partido aquí: México vs Corea del Sur: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY jueves 18 de junio, partido del Grupo A del Mundial 2026: por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes
Mismo escenario para Corea del Sur, que presenta una de las mejores selecciones de su historia y que comanda Heung Min Son, ex delantero del Tottenham y ahora en el LAFC. Una victoria de los surcoreanos, les aseguraría la clasificación, ya sea como primer o segundo lugar, ya que tanto Sudáfrica como Chequia sólo han conseguido un punto tras dos encuentros disputados.
Pronóstico del México vs Corea del Sur
De acuerdo a la Inteligencia Artificial Gémini de Google, el juego entre México vs Corea del Sur tiene dos resultados probables: Empate 1-1 o victoria del cuadro azteca 2-1. La IA sostiene su pronóstico debido a que "aprovecharán la profundidad de su banquillo y el aliento de la afición tapatía".
¿Dónde ver México vs Corea del Sur?
El partido de México vs Corea del Sur por el Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026TM se podrá ver totalmente en vivo en aztecadeportes.com, donde la transmisión será gratis. El silbatazo inicial está programado para ser a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.
Historial de México vs Corea del Sur
Las estadísticas muestran un saldo muy parejo para ambas selecciones, ya que México y Corea del Sur han disputado un total de 19 encuentros, de los cuales México ha conseguido llevarse 8 victorias, Corea del Sur 7 y ambas escuadras han empatado en 4 ocasiones. En Mundiales, se han enfrentado en dos ocasiones y las dos veces México ha conseguido la victoria; su primer duelo fue en Francia 1998 cuando la Selección Mexicana de fútbol ganó 3 a 1, mientras que en 2018, México ganó 2 a 1.
Árbitros de México vs Corea del Sur
El árbitro principal de México vs Corea del Sur es Gustavo Tejera, de nacionalidad uruguaya, y también trae consigo a su equipo de compatriotas, conformado por Carlos Barreiro, Nicolás Tarán, Andrés Rojas y Alexander Guzmán.