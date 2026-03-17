Estados Unidos jugará otra final… pero sigue con dudas

La Selección de Estados Unidos está de regreso en la gran escena del Clásico Mundial de Beisbol 2026, alcanzando su tercera final consecutiva. Sin embargo, el camino hacia el duelo por el título ante Venezuela deja más preguntas que certezas.

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El equipo dirigido por Mark DeRosa ha mostrado efectividad en los números globales, superando a sus rivales con un contundente 42-21 en carreras durante el torneo. No obstante, gran parte de esa diferencia se construyó en la fase de grupos con victorias amplias frente a Brasil y Gran Bretaña.

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En contraste, los últimos cuatro encuentros han sido mucho más cerrados. Estados Unidos ha ganado tres de ellos, pero apenas con margen de tres carreras (18-15), incluyendo una dolorosa derrota ante Italia por 8-6. Incluso en la semifinal, donde vencieron 2-1 a República Dominicana para avanzar al juego por el título, el equipo dejó la sensación de que aún no encuentra su mejor versión ofensiva.

La ofensiva no explota y el pitcheo genera dudas

El propio DeRosa lo dejó claro tras el triunfo en semifinales: espera que la ofensiva finalmente despierte en el momento más importante del torneo. Pero no es el único foco de preocupación, la responsabilidad en la lomita para la gran final recaerá en Nolan McLean, un joven lanzador que ya tuvo una salida complicada en este Clásico.

En el duelo ante Italia, McLean permitió dos cuadrangulares y tres carreras limpias en apenas tres entradas, cargando con la derrota. A pesar de ello, el manager estadounidense confía plenamente en su talento y mentalidad para responder en un escenario de máxima presión.

El pitcher de 24 años llega con antecedentes positivos tras un cierre sólido en 2025 con los Mets, donde registró marca de 5-1, efectividad de 2.06 y una destacada tasa de ponches. Además, aseguró que los problemas de vértigo que lo afectaron previamente ya quedaron atrás, y estima que podrá lanzar entre 65 y 70 pitcheos en la final.

El bullpen, la carta fuerte de Estados Unidos

Si algo ilusiona al equipo norteamericano es su bullpen. Tras no tener actividad el lunes, relevistas clave como David Bednar, Garrett Whitlock y Mason Miller llegarán descansados para el duelo por el campeonato.

En el papel, este "trío de hierro" podría ser determinante para cerrar el juego si Estados Unidos logra tomar ventaja. Aún así, todo dependerá de que McLean tenga una mejor apertura y de que la ofensiva finalmente despierte, porque en una final… los errores se pagan caro. Y enfrente estará una Venezuela que llega encendida y lista para hacer historia.

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