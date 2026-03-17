¡OFICIAL! Los Dodgers anunciaron a su abridor para el Opening Day

Yoshinobu Yamamoto será el abridor del Día Inaugural de los Dodgers, que abrirán la temporada el 26 de marzo contra los Arizona Diamondbacks en el Dodger Stadium. El anuncio oficial del cuerpo técnico confirma que el derecho tomará la pelota para inaugurar la campaña en casa, un gesto simbólico que subraya su estatus dentro del equipo.

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El nombramiento refrenda la temporada histórica que vivió Yamamoto la campaña anterior, fue figura clave en la Serie Mundial y se alzó con el premio al Jugador Más Valioso de las Finales, aportando salidas decisivas y control en los momentos cumbre del título. Su combinación de dominio con el brazo y regularidad lo convierte en la elección natural para encabezar la rotación.

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¿Qué opina Dave Roberts de Yoshinobu Yamamoto?

El mánager Dave Roberts explicó que la decisión responde tanto al peso deportivo como al simbolismo de iniciar la temporada con su principal as, y la calificó como “un honor” para el lanzador y para la afición en Los Angeles. Roberts además dejó claro que la planificación de la rotación buscará proteger la carga de trabajo del staff para mantener a Yamamoto disponible en tramos claves del calendario.

¿Por qué Yoshinobu Yamamoto será el abridor de Los Dodgers en el Opening Day?

La designación llega en un contexto de altas expectativas, Los Angeles defenderá el título y apela a su núcleo de lanzadores para sostener un objetivo, mientras que el rival del primer día, los Diamondbacks prometen un examen exigente para la novena local. Colocar a Yamamoto en la apertura permite al cuerpo técnico ordenar el calendario y establecer un plan de relevos y apoyo ofensivo que maximice sus salidas.

Para la afición y el mercado, el anuncio es también un recordatorio del peso que Yamamoto tiene en la organización; come back como la cara del proyecto a largo plazo tras firmar un contrato monumental con el club y con la misión de liderar otra temporada competitiva en el Dodger Stadium. La expectación está servida, la temporada arranca y la primera mirada del 26 de marzo irá dirigida a su mano derecha en la lomita.

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