Era una de las grandes joyas de la MLB, pero murió en un trágico accidente en el mar

1992 fue el año en el que Santa Clara, Cuba, tuvo el nacimiento de José Fernández, un beisbolista que llegó a ser considerado una de las joyas más importantes en la historia reciente de la MLB pero que, sin embargo, perdió la vida de manera catastrófica. Esta es su historia.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

José Fernández destacó por su amor al béisbol desde que era un niño, por lo que, tras varios intentos, desertó de su país natal para llegar a los Estados Unidos. Fue aquí en donde los Marlins lo ficharon en el Draft del 2011 esperando una historia llena de logros que, sin embargo, terminó de la peor forma posible.

José Fernández, de ser una joya de la MLB a perder la vida en un accidente

Sus primeros años en la MLB fueron espectaculares; de hecho, en su debut en 2013 logró ser seleccionado al Juego de Estrellas y conquistó el Novato del Año, lo cual le auguraba un éxito por demás espectacular gracias a su carisma y a la forma tan natural en cómo ascendió a una estrella de las Grandes Ligas.

Hugo Camberos podría salir de Chivas rumbo a Europa, estos millones recibiría el club por él

Él fue el último jugador mexicano en ser campeón de la NBA; ¿en qué año fue?

Desafortunadamente para su causa, todo terminó el 25 de septiembre del 2016 cuando apenas tenía 24 años de edad. José Fernández, quien en ese momento ya era reconocido como uno de los mejores de la MLB, perdió la vida en un accidente de bote luego de que su embarcación impactara directamente contra un rompeolas a una velocidad espectacular.

¿Cómo se supo de la muerte de José Fernández?

Reportes mencionan que tanto José Fernández como los demás elementos que perdieron la vida estaban bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Además, se menciona que el impacto fue fatal y ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, lo cual habla de la velocidad que el bote tenía en ese momento.

Su legado en la MLB, aunque cortó, fue suficiente para que los Marlins tomaran la decisión de retirar el número 16 de su plantilla en honor al cubano, esto al ser considerado uno de los lanzadores más dominantes de su época y por haber conquistado dos veces el All-Star.