Estados Unidos vs Paraguay: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Mundial 2026?

Este viernes 12 de junio continúa la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con el debut de los coanfitriones Canadá y Estados Unidos y el encuentro del equipo de las Barras y las Estrellas en contra de su similar de Paraguay a través de la Señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Dónde ver en vivo y en directo Estados Unidos vs Paraguay

La Selección de los Estados Unidos hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 12 de junio en contra de su similar de Paraguay en Inglewood, California, buscando sumar sus primeros tres puntos en el torneo para encarar la Fase de Grupos con tranquilidad.

El escenario en donde debutará Estados Unidos tendrá preparado un evento especial de inauguración como ocurrirá con todas las sedes mundialistas, y posteriormente se dará inicio a la patada de arranque.

El Inglewood Stadium donde debutará Estados Unidos

Esta será la segunda vez en la historia en donde las Selecciones de Estados Unidos y Paraguay se vean las caras en una Copa Mundial de la FIFA tras el partido que protagonizaron en Uruguay 1930 que terminó con victoria para el conjunto estadounidense.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino solo ha ganado un partido en lo que va del año tras derrotar a Senegal por 3-2 y ha dejado serias dudas sobre su funcionamiento, mismas que buscará aclarar ante el máximo escenario del futbol mundial.

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