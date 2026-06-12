La Selección Nacional de México derrotó este jueves 11 de junio a su similar de Sudáfrica en el partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y con ello arrancó su participación en la justa con tres puntos en la bolsa que le permiten encarar el siguiente compromiso con relativa tranquilidad.

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México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana tendrá que viajar a Guadalajara para encarar su siguiente partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y lo hará en contra de su similar de Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara.

Será el próximo jueves 18 de junio cuando México se enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara de la capital tapatía en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, en un duelo que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y de manera gratuita en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

during the match Korea Republic vs (and) Czechia as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Guadalajara Stadium, on June 11, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Isaac Ortiz/MEXSPORT

Ambas selecciones llegarán a este compromiso con tres puntos en la bolsa y con México como mejor ubicado en el sector gracias a su diferencia de goles positiva, pero necesita mantener la posición para continuar jugando en el Estadio de la Ciudad de México en los juegos de eliminación directa.

México y Corea del Sur ya se han enfrentado anteriormente en compromisos de Copa Mundial siendo la primera en Francia 98 con victoria azteca de 3-1 y nuevamente en Rusia 2018 con triunfo Tricolor de 2-1.

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