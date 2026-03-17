Estados Unidos 0-0 Venezuela EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la Final del World Baseball Classic 2026 con marcador en línea
Sigue EN VIVO la Final del World Baseball Classic 2026: Estados Unidos vs Venezuela en tiempo real con marcador, jugadas y resultados minuto a minuto.
Luego de un trepidante y sorpresivo Clásico Mundial de Beisbol, ha llegado el momento de definir al gran campeón cuando Venezuela se enfrente a Estado Unidos en loanDepot Park, de Miami, Florida, donde el pronóstico de arranque beneficia a los locales, aunque Venezuela con su tradición, peloteros y hambre de victoria por su país, dejarán todo en el diamante en este encuentro.
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Horario y fecha de Venezuela vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol
- Partido: Venezuela vs Estados Unidos
- Hora: 6:00 PM
- Estadio: loanDepot Park, de Miami, Florida
- Abridor Venezuela: Eduardo Rodríguez
- Abridor Estados Unidos: Nolan McLean
SIGUE AQUÍ EN VIVO EL MINUTO A MINUTO DE LA FINAL DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL VENEZUELA VS ESTADOS UNIDOS
Los hombres de peligro de Venzuela en la Final del Clásico Mundial de Beisbol
En los números, Ezequiel Torres de Venezuela es el hombre con el mayor promedio de bateo con un .462. En cuanto a cuadrangulares los venezolanos no han sido muy contundentes y Ronald Acuña, Luis Arraez y Eugenio Suáres están empatados con dos cada uno.
El mismo Arraez destaca al haber impulsado 10 carreras durante seis juegos en este torneo.
Los hombres de peligro de Estados Unidos en la Final del Clásico Mundial de Beisbol
Por Estados Unidos, Gunnar Henderson lidera a los Estados Unidos con su .429 de promedio de bateo y hay cuatro peloteros igualados con dos bambinazos cada uno: Roman Anthony, Pete Crow-Armstrong, Henderson y Aaron Judge.
El joven Anthony es una revelación con siete carreras remolcadas.
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