Estas son los disciplinas donde México podría conseguir boletos a los JJOO en este 2026

El olimpismo se encuentra a mitad de camino rumbo a Los Ángeles 2028 y la mayoría de las disciplinas ya indicaron cómo se conseguirán los boletos a los Juegos Olímpicos. Por ello, estas son las disciplinas donde México podría dar la sorpresa e incluso donde hay esperanzas de clasificación y medalla en los Estados Unidos.

¿Cuáles son las disciplinas donde México se podría clasificar a Los Ángeles 2028?

Este 2026 será clave para el deporte nacional y mundial, pues es un periodo donde se darán muchas de las clasificaciones a las disciplinas olímpicas. Estas son las fechas donde serán los clasificatorios y el panorama mexicano rumbo a LA.

Triatlón - (12 de julio) - Aquí se dará boleto a los dos mejores equipos del ranking obtenido en el Campeonato Mundial de Relevos Mixtos a disputarse en Hamburgo, Alemania.

Aquí se dará boleto a los dos mejores equipos del ranking obtenido en el Campeonato Mundial de Relevos Mixtos a disputarse en Hamburgo, Alemania. Futbol varonil - (25 de julio al 9 de agosto) - México debe ganar el Premundial Sub-20 de Concacaf para acudir a los JJOO 2028.

de Concacaf para acudir a los JJOO 2028. Doma Ecuestre - (11 al 23 de agosto) - En esta disciplina se dará cupo olímpico a los seis mejores equipos del Campeonato Mundial de Aachen, Alemania.

En esta disciplina se dará cupo olímpico a los seis mejores equipos del Campeonato Mundial de Aachen, Alemania. Salto Ecuestre - (11 al 23 de agosto) - En las mismas actividades, aquí serán siete los equipos invitados a los Estados Unidos.

En las mismas actividades, aquí serán siete los equipos invitados a los Estados Unidos. Concurso Completo Ecuestre - (11 al 23 de agosto) - En este rubro ecuestre serán siete equipos los que clasificarán en Alemania.

En este rubro ecuestre serán siete equipos los que clasificarán en Alemania. Flag Football - (13 al 16 de agosto) - Dos boletos por rama (finalistas) en el Campeonato Mundial de Düsseldorf irán a LA.

Dos boletos por rama (finalistas) en el Campeonato Mundial de Düsseldorf irán a LA. Gimnasia Rítmica (12 al 16 de agosto) - En el All Around del Campeonato Mundial se repartirán 3 boletos para la prueba individual femenil y otros 3 en la prueba grupal. También en clasificatorio disputado en Alemania.

En el All Around del Campeonato Mundial se repartirán 3 boletos para la prueba individual femenil y otros 3 en la prueba grupal. También en clasificatorio disputado en Alemania. Básquetbol Femenil - (4 al 13 de septiembre) - Aquí se dará una sola plaza, sin embargo si Estados Unidos gana el título, se anunciará qué ocurrirá.

Aquí se dará una sola plaza, sin embargo si Estados Unidos gana el título, se anunciará qué ocurrirá. Voleibol Femenil - (19 al 30 de agosto) - Los campeones del torneo de CONCACAF irán directo a los Juegos Olímpicos, aunque Estados Unidos competirá, quedará excluido al momento de finalizar las rondas finales.

Los campeones del torneo de CONCACAF irán directo a los Juegos Olímpicos, aunque Estados Unidos competirá, quedará excluido al momento de finalizar las rondas finales. Voleibol Masculino - (9 al 20 de septiembre) - Aquí será el mismo formato que en el femenil. México debe ganar el campeonato para meterse a la justa olímpica.

Aquí será el mismo formato que en el femenil. México debe ganar el campeonato para meterse a la justa olímpica. Gimnasia Artística - (17 al 25 de octubre) - En Países Bajos se clasificarán 3 equipos en la rama femenil y otros 3 en la varonil.

En Países Bajos se clasificarán 3 equipos en la rama femenil y otros 3 en la varonil. Tiro Deportivo - (1 al 15 de noviembre) - En Catar se darán 36 plazas en total, distribuidas en todas las pruebas.

En Catar se darán 36 plazas en total, distribuidas en todas las pruebas. BMX Freestyle - (3 al 7 de noviembre) - En Arabia Saudita se le dará boletaje olímpico a los dos mejores clasificados.

En Arabia Saudita se le dará boletaje olímpico a los dos mejores clasificados. Voleibol de Playa - (4 al 9 de noviembre) - En la rama femenil y la varonil se dará cupo a cada campeón continental.

En la rama femenil y la varonil se dará cupo a cada campeón continental. Futbol Femenil - (Noviembre y Diciembre) - En el Campeonato de Concacaf se darán 3 boletos, por lo que México tendría que llegar a la final para asegurar el boleto.

Diana Flores finds a wide open Victoria Chavez to take the 26-21 lead at the end of regulation! That's back-to-back Gold medals for Mexico! 🇲🇽 🥇🥇 #flagfootball

¿Hay opciones reales de clasificación para México?

Siendo realistas ante la complicación del nivel en distintas de las disciplinas, México tiene una gran esperanza en el futbol y en el Flag Football. En el balompié, la selección varonil siempre sale como favorita, y a eso se la agrega el extraordinario nivel de la siguiente generación de futbolistas. Mientras que en la rama femenil, se espera que México logre al menos el tercer sitio, pues se viene de un fracaso decepcionante en el último proceso olímpico.

Y donde realmente hay una ilusión total es con el Flag Football, sobre todo en la rama femenil, donde México está rankeado en el lugar número uno.