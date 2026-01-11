Estas son las mejores alineaciones del EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 volvió a poner el foco en la estrategia como uno de los factores decisivos para ganar partidos en Ultimate Team. Elegir la alineación correcta y saber explotarla según el estilo de juego, se ha convertido en una de las claves para marcar diferencias frente a los rivales.

Como cada edición, la comunidad busca cuáles son las formaciones más efectivas para atacar, defender o dominar la posesión del balón. Si bien muchas se mantienen como "clásicas", FC 26 presenta ajustes en la jugabilidad que potencian determinados esquemas tácticos.

Alineaciones ofensivas para jugar EA Sports FC 2026

Estas formaciones están pensadas para quienes priorizan el ataque constante, la presión alta y la generación de ocasiones de gol en el videojuego :



3-4-3 : una alineación muy ofensiva y equilibrada en todo el campo, donde los extremos y el mediocampo cumplen un rol clave. Ideal para crear triángulos, pases cruzados y un juego rápido por bandas.

: una alineación muy ofensiva y equilibrada en todo el campo, donde los extremos y el mediocampo cumplen un rol clave. Ideal para crear triángulos, pases cruzados y un juego rápido por bandas. 3-1-4-2 : similar a la 3-5-2, pero con un defensor de apoyo que equilibra el equipo, reforzando la salida y potenciando el ataque sin descuidar la defensa.

: similar a la 3-5-2, pero con un defensor de apoyo que equilibra el equipo, reforzando la salida y potenciando el ataque sin descuidar la defensa. 3-4-1-2 : variante menos utilizada que prioriza el juego por el centro del campo, apoyándose fuertemente en el mediapunta como generador de juego.

: variante menos utilizada que prioriza el juego por el centro del campo, apoyándose fuertemente en el mediapunta como generador de juego. 3-4-2-1 : muy parecida a la anterior, pero con una disposición ofensiva distinta que puede resultar más eficaz según el tipo de delanteros disponibles.

: muy parecida a la anterior, pero con una disposición ofensiva distinta que puede resultar más eficaz según el tipo de delanteros disponibles. 4-3-3 (4): formación clásica orientada al ataque, con un mediocampista ofensivo que conecta con los extremos y el delantero centro, ideal para un juego dinámico y vertiginoso.

Alineaciones defensivas para jugar EA Sports FC 2026

Pensadas para jugadores que buscan solidez atrás, orden táctico y efectividad en el contraataque:



5-4-1 : extremadamente sólida en defensa, con 5 jugadores protegiendo el área y reduciendo los espacios al rival.

: extremadamente sólida en defensa, con 5 jugadores protegiendo el área y reduciendo los espacios al rival. 5-3-2 : una de las alineaciones más equilibradas, que permite defender con firmeza sin renunciar del todo a la ofensiva.

: una de las alineaciones más equilibradas, que permite defender con firmeza sin renunciar del todo a la ofensiva. 5-2-1-2 : fuerte en lo defensivo y muy eficaz para jugar al contraataque, con laterales que apoyan por bandas y un mediocentro ofensivo clave en la creación.

: fuerte en lo defensivo y muy eficaz para jugar al contraataque, con laterales que apoyan por bandas y un mediocentro ofensivo clave en la creación. 4-2-1-3 (4-2-1-3): variante con carácter defensivo que busca contener los ataques rivales, pero con opciones claras para salir rápido en ofensiva.

Alineaciones para mantener la posesión en EA Sports FC 2026

Ideales para quienes priorizan el control del balón, el pase corto y el ritmo pausado del partido:

