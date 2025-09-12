La posible alineación de Pumas para enfrentar a Mazatlán

Pumas visitará a Mazatlán en esta nueva jornada del futbol mexicano. Los felinos esperan sacar un buen resultado del estadio El Encanto. Los felinos también estarán atentos a la posible llegada de su nuevo delantero antes de que cierre el mercado de fichajes en la Liga BBVA MX .

Esta sería la posible alineación de Pumas en su duelo ante Mazatlán: Navas, Duarte, Angulo, Silva, Bennevendo, Caicedo, Vite, Medina, Ruvalcaba, Carrasquilla y Martínez.

Mazatlán vs Pumas EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Aaron va por más en Pumas

Uno de los jugadores que viene de brillar en la última jornada con Pumas fue Ramsey. El galés espera recuperar su mejor nivel y ayudar al cuadro felino.

“Para ser honesto, no sabía mucho, pero hablé con algunas personas antes y me dijeron que era una liga de calidad y competitiva. Los partidos en los que he participado hasta ahora han demostrado esa calidad que hay en México. El cuerpo técnico y el equipo médico conocían mi situación antes de que llegara y me apoyaron mucho. Me siento bien, siento que estoy progresando. Tuve una lesión grave antes y sabía que tomaría tiempo, pero paso a paso estoy confiado y me siento bien en este momento”, dijo el jugador de Pumas.

Ramsey busca lograr títulos con Pumas

El futbolista felino espera que lleguen más goles con la playera auriazul.

“Fue increíble. Aprecié mucho la recepción que tuve. Como mencionaste antes, llegué en una situación complicada y me tomó algunas semanas estar listo para debutar, pero fue un momento muy orgulloso para mí y los aficionados fueron geniales. Fue un momento que nunca olvidaré y estoy agradecido por haber tenido esa oportunidad frente a ellos. Ha pasado mucho tiempo desde que jugué y estuve en esa situación. No hay nada comparable a la sensación de anotar un gol”, expresó el jugador europeo.

Ramsey espera ayudar a Pumas en sus objetivos este semestre.

“Mi objetivo es ganar. Vine a un club con una gran historia y quiero ser parte de esa historia y ganar cosas importantes aquí”, sentenció.

