Así quedaría la alineación de Rayados de Monterrey tras lograr fichar a Anthony Martial
Se aguarda la presentación de Anthony Martial como refuerzo de Rayados para el Apertura 2025, torneo en el que se buscará ganar el título con un equipazo
Anthony Martial está a horas de ser presentado como nuevo jugador de Rayados, pues así lo anunció el periodista César Luis Merlo, por lo que solo será cuestión de que el club lo haga oficial. El francés, que fue uno de los 3 candidatos para Pumas, llega a reforzar una plantilla de lujo para el Apertura 2025 , torneo que Monterrey está arrasando al liderar la Tabla General de la Liga BBVA MX con 18 puntos.
Rayados, con la posible llegada del futbolista que un día jugó con Cristiano Ronaldo y estaba tasado en 65 millones , encararía lo que resta de la temporada con un cuadro de lujo. El ex jugador del AEK Atenas acompañaría en la delantera a Germán Berterame, quien está pasando un buen momento, prueba de ello, su reciente convocatoria a la Selección Mexicana.
Así quedaría la alineación de Rayados con la llegada de Anthony Martial
Rayados encararía los próximos partidos del Apertura 2025 con alineación de lujo, que buscará el título de la Liga BBVA MX que tanto se les ha negado. Así quedaría:
Portero
- Santiago Mele
Defensas
- Héctor Moreno
- Luis Reyes
- Sergio Ramos
- Ricardo Chávez
Mediocampistas
- Iker Fimbres
- Oliver Torres
- Sergio Canales
Delanteros
- Jesús Corona
- Germán Berterame
- Anthony Martial
Domènec Torrent tendría una encrucijada con la posible llegada de Anthony Martial, pues tendría que idear un nuevo parado para considerar al francés, ya que en el último partido de Rayados ante Querétaro solo utilizó a Berterame como punta.
¿Quién podría salir del 11 titular de Rayados con la posible llegada de Anthony Martial?
Lucas Ocampos podría ser el jugador sacrificado en el 11 titular de Rayados ante la posible llegada de Anthony Martial. No obstante, es cierto que el argentino nuevamente ha retomado nivel, prueba de ello las 2 asistencias que dio en el encuentro que Monterrey derrotó a Querétaro por marcador de 4-2.
Jesús Corona podría ser otro de los sacrificados, pues sus últimos torneos con el equipo regio no han sido los mejores, debido a lesiones y bajas de nivel. No obstante, el mexicano mostró el potencial que lo llevó a Europa en el Mundial de Clubes 2025.