Así quedaría la alineación de Rayados de Monterrey tras lograr fichar a Anthony Martial

Anthony Martial está a horas de ser presentado como nuevo jugador de Rayados, pues así lo anunció el periodista César Luis Merlo, por lo que solo será cuestión de que el club lo haga oficial. El francés, que fue uno de los 3 candidatos para Pumas, llega a reforzar una plantilla de lujo para el Apertura 2025 , torneo que Monterrey está arrasando al liderar la Tabla General de la Liga BBVA MX con 18 puntos.

Rayados, con la posible llegada del futbolista que un día jugó con Cristiano Ronaldo y estaba tasado en 65 millones , encararía lo que resta de la temporada con un cuadro de lujo. El ex jugador del AEK Atenas acompañaría en la delantera a Germán Berterame, quien está pasando un buen momento, prueba de ello, su reciente convocatoria a la Selección Mexicana.

@martial_9 Anthony Martial está a punto de convertirse en jugador de Rayados, club que tendría una alineación de luho

Así quedaría la alineación de Rayados con la llegada de Anthony Martial

Rayados encararía los próximos partidos del Apertura 2025 con alineación de lujo, que buscará el título de la Liga BBVA MX que tanto se les ha negado. Así quedaría:

Portero



Santiago Mele

Defensas



Héctor Moreno

Luis Reyes

Sergio Ramos

Ricardo Chávez

Mediocampistas



Iker Fimbres

Oliver Torres

Sergio Canales

Delanteros



Jesús Corona

Germán Berterame

Anthony Martial

Domènec Torrent tendría una encrucijada con la posible llegada de Anthony Martial, pues tendría que idear un nuevo parado para considerar al francés, ya que en el último partido de Rayados ante Querétaro solo utilizó a Berterame como punta.

🚨¿Cuánto pagó Rayados por Martial? ¿Cuánto ofrecía Pumas? El rol clave del francés para ir a Monterrey. Eso y más también. 📹⬇️https://t.co/KnS4XNWUSa pic.twitter.com/hTAC0HoAmS — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

¿Quién podría salir del 11 titular de Rayados con la posible llegada de Anthony Martial?

Lucas Ocampos podría ser el jugador sacrificado en el 11 titular de Rayados ante la posible llegada de Anthony Martial. No obstante, es cierto que el argentino nuevamente ha retomado nivel, prueba de ello las 2 asistencias que dio en el encuentro que Monterrey derrotó a Querétaro por marcador de 4-2.

Jesús Corona podría ser otro de los sacrificados, pues sus últimos torneos con el equipo regio no han sido los mejores, debido a lesiones y bajas de nivel. No obstante, el mexicano mostró el potencial que lo llevó a Europa en el Mundial de Clubes 2025.