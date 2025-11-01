Este sería el posible reemplazo de Rodolfo Cota en caso de que salga del América

Gil Alcalá a punta para ser el próximo reemplazo de Rodolfo Cota, pues diferentes fuentes aseguran que el arquero saldrá del América junto con Víctor Dávila y su posible destino sería León . Por ello, la directiva azulcrema ya busca su reemplazo, pese a que el candidato tiene pasado Puma.

Alcalá es uno de los prospectos de las Águilas en caso de que Cota no continúe en el equipo, según información de Récord. Además, la directiva piensa en el arquero del Atlético La Paz de la Liga de Expansión MX, y quien un día fue corrido de Pumas por un pleito , para suplir la baja de Luis Ángel Malagón en la parte final del Clausura 2026, en caso de que sea uno de los elegidos por Javier Aguirre para el mundial del próximo año.

@gilalcala Gil Alcalá es el candidato a suplir a Rodolfo Cota en caso de que se vaya del América

Rodolfo Cota y su inminente salida

Rodolfo Cota estaría viviendo sus últimos momentos con América, pues desde que llegó ha tenido un papel secundario al estar bajo la sombra de Luis Ángel Malagón. El arquero mundialista en Qatar 2022 con la Selección Mexicana tiene el deseo de regresar a León, club que es dueño de su carta.

TE PUEDE INTERESAR:



El portero multicampeón con Chivas buscaría una segunda etapa con la Fiera, club que ha batallado con sus guardametas, pues en este Apertura 2025 han desfilado en el puesto 3: Óscar García, Óscar Jiménez y Alfonso Blanco, pero ninguno de ellos le ha llamado la atención a los entrenadores.

GRACIAS POR TODO COTA!!🫡👏🏻



El Club León quiere volver a fichar a Rodolfo Cota ya que, la fiera planea hacer una reestructuración y quieren llevarselo a préstamo para la próxima temporada.⏱️🦁



Si te vas ya cumpliste y sin duda alguna diste lo mejor de ti, te enamoraste de… pic.twitter.com/W2mpLrdlON — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) October 31, 2025

¿Quién es Gil Alcalá, posible refuerzo de América?

Gil Alcalá es un arquero mexicano de 33 años que inició su carrera en un equipo de Jalisco, donde comenzó a foguearse. Su mejor momento lo vivió con Querétaro, club con el que se hizo un puesto en a titularidad hasta su salida en verano de 2023.

El jalisciense legó al conjunto de la UNAM en busca de convertirse en el titular, pero la carrera se la ganó Julio González, con quien tuvo un altercado en vestidores, hecho que derivó su salida a principios de este 2025 y ahora jugar en la Liga de Expansión MX.