Club América busca desarmar al campeón y ficharía a una figura extranjera del Toluca con más de 250 partidos

A pesar de tener un pie y medio dentro de la Liguilla, el Club América ya piensa en el año 2026 y, si bien tiene una lista de jugadores que no seguirán en el Nido como es el caso de Ralph Orquín , también existen nombres que interesan de cara al próximo mercado de fichajes. Uno de ellos es Helinho, extremo brasileño de 25 años que juega en el Toluca y que fue campeón del Clausura 2025.

Distintas fuentes locales afirman que André Jardine solicitó el fichaje de Helinho de cara al Clausura 2026, debido a que el entrenador lo conoce por su pasado en las selecciones menores de Brasil y, además, considera que su estilo de juego podría encajar perfectamente en el esquema ofensivo de las Águilas. Por otro lado, James Rodríguez es otro nombre que suena fuerte en Coapa .

Cabe destacar que Helinho tiene una gran experiencia a pesar de ser joven aún. En toda su carrera ha logrado disputar 251 partidos de manera profesional, defendiendo los colores de São Paulo, Red Bull Bragantino y Toluca. En caso de arribar al América, el brasileño jugaría en el cuarto equipo de su carrera y que aún tiene un sueño pendiente: ser seleccionado para representar a Brasil (mayor) por primera vez.

Toluca no dejará ir a Helinho fácilmente

A pesar de no ser una pieza fundamental en el esquema de Antonio Mohamed, Helinho es considerado un gran revulsivo en Toluca. El cuadro escarlata desembolsó alrededor de 13,5 millones de euros por el total de su ficha, siendo una de sus mayores inversiones en estos últimos años. Distintas fuentes aseguran que los Diablos Rojos no dejarían ir al brasileño por menos de 8 millones de euros.

Además, el extremo tiene un contrato longevo con Toluca, pues su vínculo expira el 30 de junio de 2028, por lo que una salida como agente libre no es una posibilidad concreta para el América en estos momentos. La directiva azulcrema sabe que deberá realizar una inversión importante si realmente desea que Helinho se coloque la playera de las Águilas.

Helinho, un revulsivo de calidad en Toluca

Si bien es cierto que no es titular en Toluca, el brasileño ha sido un arma punzante para el ‘Turco’ Mohamed ingresando desde el banquillo. Helinho acumula 5 partidos jugados en el Apertura 2025, pero sus números son de élite: 3 goles y 2 asistencias, es decir, promedia una intervención directa de gol por encuentro.