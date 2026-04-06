El mexicano que podría debutar en la Bundesliga

Estefano García se ha convertido en la gran sensación en las fuerzas básicas del club Wolfsburgo. El joven talento nació en Alemania, pero tiene padre mexicano y madre italiana.

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La joya azteca actualmente se consolida en divisiones menores del club alemán y, de seguir así, podría llegar muy pronto a la Bundesliga.

"Ahora juego en la Sub-16 del Wolfsburgo, también he tenido partidos con la Sub-17. Hace poco fui elegido el segundo mejor jugador de la academia del mes, lo cual me motiva mucho a seguir trabajando", dijo en entrevista para Azteca Deportes.

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Ya vistió la playera de la Selección Mexicana

Estefano ya jugó con México; lo hizo en una gira en España.

"Fue una experiencia muy especial para mí y estoy muy orgulloso de representar a México. Todo es muy rápido y físico; también los entrenamientos son muy fuertes y muy organizados", expresó el jugador.

García espera seguir creciendo en Alemania y sumarse pronto al primer equipo del Wolfsburgo.

"Trabajen mucho y crean en sus sueños. No es fácil, pero con disciplina y trabajo se puede lograr. También es importante no tener miedo de salir de tu zona de confort. Nunca había estado en Estados Unidos; fue una experiencia increíble. Me divertí muchísimo estando allí con el equipo y compitiendo contra equipos internacionales fuertes. Claro que es frustrante haber sido eliminados en cuartos de final, pero disfrutamos cada día", aseguró.

Fuerzas básicas de primer mundo

Finalmente, se refirió a lo que ha significado la academia en el cuadro alemán.

"En el primer año, los jugadores mayores eran los que jugaban la mayor parte del tiempo, así que aprendí mucho. En el segundo año, fui titular habitual y pude demostrar de lo que era capaz. Sin duda, fue una valiosa experiencia de aprendizaje. Todavía no pienso en eso, pero, por supuesto, sería genial y un gran honor ser el primer jugador del club en la Bundesliga con raíces mexicanas", sentenció.

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