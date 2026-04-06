De valer 90 millones en Europa, este es el precio de Heung-min Son en LAFC antes de enfrentar a Cruz Azul

Mientras que Cruz Azul tiene a un jugador que pelea por ser el mejor del Clausura 2026 y está en una buena posición en la tabla de la Liga BBVA MX tras la Jornada 13, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón también se prepara para disputar los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Los Angeles FC, donde juega nada menos que Heung-min Son.

Así como La Máquina es uno de los rivales del complejo calendario del Club América en abril, también pretende ser la piedra en el zapato del delantero coreano en la Concachampions 2026. Ya en el tramo final de su carrera, el valor de mercado de Son está muy por debajo de los 80 millones de euros que llegó a valer cuando era futbolista del Tottenham Hotspur.

LAFC sueña con tener a Son en su plantilla

Este es el valor de Heung-min Son en LAFC, próximo rival de Cruz Azul en Concachampions

De acuerdo a los datos proporcionados por Transfermarkt, sitio especializado en mercado de fichajes y finanzas en el futbol, Heung-min Son tiene un precio de 17 millones de euros en la actualidad en LAFC. Con 33 años, el ex futbolista del Bayer Leverkusen de la Bundesliga y de los Spurs de la Premier League, tiene un precio muy por debajo de su mejor momento.

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Cabe recordar que el delantero nacido en Corea del Sur había llegado a valer 80 millones de euros cuando era futbolista del Tottenham, precisamente en diciembre de 2020. Hoy día tiene un valor de mercado mucho más bajo, pero el asiático sigue demostrando su buen nivel en la MLS y en la Concachampions, donde lleva un gol y cuatro asistencias.

¿Cuándo juega Cruz Azul contra el LAFC de Heung-min Son?

El partido de ida entre LAFC y Cruz Azul será este martes 7 de abril a las 20:00 (hora CMDX) en el BMO Stadium de California, Estados Unidos. La vuelta será el martes 14 de abril a las 19:00 del Centro de México, y La Máquina será local. Cabe destacar que en esta competición el gol de visitante tiene “doble valor” en caso de empate en el resultado global.

