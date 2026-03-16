¡ATENCIÓN! Todo lo que debes de saber de la segunda semifinal del Clásico Mundial

La inesperada y vibrante temporada del Clásico Mundial 2026 llega a uno de sus momentos cúspide, la semifinal entre Italia y Venezuela se jugará en el moderno loanDepot Park, en un choque que ofrece contraste de estilos y relatos. El duelo será vital para definir al rival del ganador de la otra llave en la final, el cual fue Estados Unidos al imponerse con polémica a República Dominicana.

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Italia llega a la cita como la gran sorpresa del torneo, el equipo dirigido por Francisco Cervelli ha mostrado profundidad ofensiva y pitcheo oportuno para mantenerse invicto en la fase eliminatoria, con actuaciones colectivas que opacaron pronósticos previos y le permitieron dejar en el camino a selecciones de mayor cartel como México o Puerto Rico. Su triunfo en cuartos dejó claro que la cohesión y la confianza son sus mayores activos.

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Del otro lado, Venezuela se presenta en la semifinal con el empuje de una generación estelar, con la victoria sobre Japón en cuartos fue el gran ejemplo de su capacidad para resolver partidos de alto voltaje, con figuras como Ronald Acuña Jr. y Maikel García aportando poder y presencia en momentos clave. El bullpen venezolano, sólido en las últimas entradas, podría ser determinante frente a la alineación italiana.

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En lo táctico, la gestión del pitcheo será la clave. Italia anunció una modificación significativa en su planificación monticular: el equipo tomó la decisión de apostar por Aaron Nola como el brazo principal para la semifinal, movimiento que busca combinar experiencia y control ante un lineup con corredores y bateadores de poder. La decisión evidencia la intención italiana de priorizar hoy la supervivencia en el cuadro.

Más allá del pase a la final, el choque tiene implicaciones mayores: el avance de Venezuela y otras selecciones americanas ya aseguró plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la región, por lo que el torneo suma incentivos deportivos y de clasificación. La semifinal promete intensidad, cambios tácticos rápidos y una mezcla de estrellas y proyectos emergentes que definirán quién pelea por el título.

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