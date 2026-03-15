Los países que aseguraron su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el Clásico Mundial de Béisbol

Las selecciones de Venezuela y República Dominicana aseguraron su presencia en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 luego de su destacada actuación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde ambos equipos lograron avanzar a las rondas decisivas del campeonato y consolidarse como dos de las mejores novenas del continente americano.

El sistema de clasificación rumbo a la cita olímpica establece que las dos selecciones mejor posicionadas del continente americano dentro del Clásico Mundial —sin contar al país anfitrión, Estados Unidos— obtienen automáticamente su boleto al torneo olímpico. Gracias a su desempeño a lo largo del campeonato, dominicanos y venezolanos lograron quedarse con esos lugares y se convirtieron en las primeras selecciones confirmadas para la justa de 2028.

Te podría interesar: ÚLTIMA HORA: Cancelan el GP de Bahréin y Arabia Saudita de la F1, carreras en la que estaría Checo Pérez

La selección de República Dominicana fue una de las primeras en asegurar su clasificación tras una actuación dominante durante el torneo. El equipo caribeño avanzó a los cuartos de final con un ataque ofensivo muy efectivo y un sólido trabajo de su cuerpo de lanzadores. En esa ronda consiguió una contundente victoria por nocaut de 10-0 frente a Corea del Sur, resultado que, combinado con otros marcadores del torneo, le permitió garantizar su lugar como uno de los mejores equipos americanos del campeonato.

Por su parte, Venezuela protagonizó uno de los resultados más importantes del Clásico Mundial al eliminar al vigente campeón del torneo, Japón, en un duelo de cuartos de final disputado en Miami. La novena sudamericana se impuso 8-5 en un encuentro que se definió gracias a una ofensiva oportuna y a un relevo que logró contener el ataque japonés en las últimas entradas.

Te podría interesar: ÚLTIMA HORA: La UEFA CONFIRMA la cancelación de la Finalissima 2026 entre España y Argentina

América podría tener ventaja ante el Inter Miami de Messi

Con este triunfo, Venezuela no solo aseguró su clasificación a las semifinales del torneo, sino que también confirmó su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, el resultado significó el regreso del conjunto venezolano a una semifinal del Clásico Mundial por primera vez desde 2009.