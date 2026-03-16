¡PÉSIMAS NOTICIAS! Estrella de Japón se puede perder el Opening Day de MLB

Seiya Suzuki abandonó cojeando el partido de cuartos de final que Japón perdió ante Venezuela y que puso fin a la participación del equipo en el Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero, pieza clave en el lineup nipón, sufrió molestias en la rodilla derecha tras un intento de robo y tuvo que ser sustituido mientras los médicos del torneo lo evaluaban.

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¿Cómo se lesionó Seiya Suzuki en el Clásico Mundial de Béisbol?

Las imágenes del encuentro muestran a Suzuki retornando al dugout con dificultad, acompañado por el cuerpo médico, y finalmente fue reemplazado por Shota Morishita, quien entró al campo en el inicio de la segunda entrada. Fuentes en el estadio informaron que el movimiento lesionante fue un deslizamiento cabeza adelante al intentar robar la segunda base; la molestia se manifestó inmediatamente y motivó su salida del juego.

¿Chicago está en problemas con la posible lesión de Seiya Suzuki?

La noticia adquiere especial relevancia porque los Cachorros tienen programado el Opening Day de la temporada regular dentro de pocos días, por lo que el club y el propio Suzuki optaron por el traslado inmediato hacia el campamento de pretemporada para someterse a pruebas médicas y estudios por imagen que determinen la gravedad real de la lesión. El cuerpo técnico de Chicago ha declarado que será cauteloso y que esperarán los resultados antes de emitir un diagnóstico definitivo sobre su disponibilidad para el arranque de la campaña.

Fuentes cercanas al equipo advierten que por ahora la evaluación es de “molestia” y que no hay confirmación de una lesión estructural grave, pero el protocolo de regreso incluye estudios y un manejo conservador inicial; los próximos días serán claves para aclarar si Suzuki llegará al Opening Day con normalidad o si el club deberá activar alternativas en el jardín. Además, el golpe al calendario de Japón deja a la afición y a los analistas pendientes del alcance real del problema y del impacto en la temporada de los Cubs.

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