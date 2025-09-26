deportes
AJ Styles confirma su retiro del Wrestling; ¿cuándo y contra quien sería su última lucha en la WWE?

Así como ocurrió con John Cena, en las últimas horas AJ Styles confirmó su retiro de la WWE en 2026. ¿Cuál podría ser su última lucha y contra quién?

aj-styles-retiro-wrestling-cuando-rival-ultima-lucha.jpg
wwe.com
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Se trata, sin duda, de una de las superestrellas que el mundo del Wrestling ha tenido en las últimas décadas. En las horas recientes AJ Styles confirmó su retiro de la WWE en algún momento del año 2026, por lo que aquí vale conocer quién podría ser su último rival y la fecha de su última lucha.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Con 48 años de edad, AJ Styles ha confirmado, en diversas ocasiones, su deseo de retirarse de la lucha libre antes de los 50. El 2026 será el epicentro de su cumpleaños número 49, motivo por el cual se han comenzado a vislumbrar posibles escenarios de su retiro en el ring.

¿Cuándo, contra quién y dónde sería la última lucha de AJ Styles en WWE?

En primera instancia, es preciso que sepas que AJ Styles mantiene contrato vigente con la WWE, por lo que seguramente su última lucha será con una superestrella que forme parte de la empresa y en un magno evento de la misma. Ante esto, Wrestlemania 42 se piensa como una seria posibilidad para su retiro.

Te puede interesar: ¿Quién sería el sorpresivo rival de Brock Lesnar para Wrestlemania 42?

Te puede interesar: ¿Dominik enfrentará a John Cena en su última lucha antes del retiro?

Ante esto, los rivales que el luchador podría tener son muchos y muy variados. Y si bien hasta el momento no existe un acuerdo oficial con ninguno de estos, y considerando que John Cena le dirá adiós a la WWE este mismo año, un luchador que podría ser el responsable de su última lucha podría ser Roman Reigns, pues hace unos años el mismo AJ Styles aseguró que el samoano era de de sus más grandes rivales.

¿Qué hará AJ Styles después de retirarse de la WWE?

Durante una charla con Tokio Sports, AJ Styles, además de confirmar su retiro de la WWE, reveló que su intención es mantenerse en la empresa pero firmando un contrato como leyenda, mismo con el que podría tener apariciones esporádicas en los eventos más importantes de la misma.

De igual forma, no descarta aportar su granito de arena en el desarrollo de jóvenes estrellas de cara al elenco principal de la empresa, por lo que estos son los últimos meses de un luchador que, además de haber triunfado en Estados Unidos, dejó una huella imborrable en su etapa en Japón.

