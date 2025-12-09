John Cena, a días del retiro; estos fueron sus mejores combates en la WWE

¿Estás listo para llorar? Después de más de dos décadas de encender al público con sus promos y sus luchas, finalmente John Cena dirá adiós a la WWE este fin de semana. Por ende, aquí conocerás los que fueron sus mejores combates dentro de la empresa de wrestling más grande del mundo.

El tour de retiro de John Cena terminará este sábado luego de más de un año de constantes apariciones en la WWE. La intención del luchador es enfocarse de lleno en su etapa como actor de Hollywood, por lo que, con 48 años de edad, piensa retirarse en lo más alto del wrestling profesional.

¿Cuáles fueron las mejores luchas de John Cena en la WWE?

Si bien este contenido es totalmente subjetivo, es imposible no mencionar los mejores combates de John Cena sin hablar del que tuvo ante CM Punk en Money In The Bank 2011. Aquí, ambos luchadores demostraron que contaban con una técnica envidiable y con un manejo del público que pocos han tenido en la empresa en su historia.

This week is officially the final week of John Cena’s career. pic.twitter.com/LfSUH8opkE — Wrestle Ops (@WrestleOps) December 8, 2025

El duelo entre John Cena y Shawn Michaels del RAW 2007 también generó un impacto positivo en quien lo vio, sobre todo, porque fue en una edición semanal en forma de revancha tras lo sucedido en Wrestlemania 23, un combate de casi una hora que dejó al público del Reino Unido sin habla.

Finalmente, en Unforgiven 2006 John Cena y Edge se vieron las caras en la que es considerada una de las luchas más importantes en la historia de esta superestrella. A través de mesas, sillas y escaleras ambos atletas mostraron que, gracias a ellos, la empresa norteamericana estaba donde estaba en aquellos años.

Menciones honoríficas: sus rivalidades ante The Rock y Brock Lesnar

Si bien las luchas que tuvo frente a Brock Lesnar y The Rock no cuentan con un impacto técnico como las antes mencionadas, los nombres por sí solos hicieron que el mundo de la WWE se detuviera en cada uno de sus combates, mismos en donde John Cena salió avante en algunos de esos.