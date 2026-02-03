Vancouver vs Cruz Azul: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del INICIO cementero rumbo a la gloria

El viaje rumbo a la gloria continental arranca lejos de casa para Cruz Azul. La Máquina inicia su participación en la Concacaf Champions Cup 2026 con una visita a Vancouver FC, en el duelo de ida de la Primera Ronda, un partido que combina historia, contraste de proyectos y la presión natural que acompaña a uno de los favoritos del torneo.

Para Cruz Azul, este encuentro representa mucho más que un simple debut. El equipo mexicano vuelve al certamen con la etiqueta de vigente campeón y con la obligación implícita de imponer condiciones desde el primer minuto. El objetivo es claro: regresar a la Ciudad de México con una ventaja que le permita manejar la serie y evitar sorpresas.

Del otro lado aparece Vancouver FC, un club joven que vive su primera gran experiencia internacional. Con apenas unos años de existencia, el conjunto canadiense asume el reto más importante de su historia enfrentando a un gigante de la región. Sin la presión del favoritismo, su apuesta pasa por convertir su casa en un escenario incómodo y competitivo.

¿Cómo llega Vancouver FC al duelo ante Cruz Azul?

El equipo dirigido por Afshin Ghotbi ha enfocado su preparación en el orden defensivo y en reducir espacios ante rivales de mayor jerarquía. Consciente de la diferencia de plantillas, Vancouver FC buscará un partido corto, de ritmo controlado y con máxima concentración en su zona baja. Mantener el arco en cero o recibir la menor cantidad de goles posibles será clave para soñar con una serie larga.

La localía también juega un papel importante. El entorno, el clima y las dimensiones del campo son factores que el conjunto canadiense intentará explotar para equilibrar fuerzas ante un rival acostumbrado a este tipo de escenarios.

Cruz Azul y la presión de confirmar su favoritismo en Concacaf

La Máquina llega en un gran momento. Su arranque en el Clausura 2026 ha sido sólido y ofensivo, como lo demostró la reciente victoria 4-3 ante FC Juárez. El equipo de Nicolás Larcamón ha mostrado una identidad clara: intensidad desde el inicio, presión alta y variantes en ataque que suelen inclinar la balanza temprano.

Además, este será el primer enfrentamiento oficial entre Vancouver FC y Cruz Azul, lo que añade un componente de incertidumbre. Sin antecedentes directos, la jerarquía y la experiencia internacional de los celestes aparecen como sus principales armas para encaminar la eliminatoria.

Fecha, hora y lugar del Vancouver FC vs Cruz Azul

El partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 se jugará el miércoles 4 de febrero de 2026 en el Willoughby Community Park at the Langley Events Centre, en Canadá.

Horarios en Estados Unidos:

Este (ET): 10:00 PM

Centro (CT): 9:00 PM

Pacífico (PT): 7:00 PM