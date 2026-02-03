Su precio bajó de 7M a 100k y un jugador de la Liga BBVA MX le quitó su lugar en un equipo que todos quieren

Mientras que la Liga BBVA MX tuvo cambios en la tabla de posiciones para este Clausura 2026 tras la Jornada 4 , una de las estrellas del futbol mexicano pasó hacia el equipo en el que todos quieren jugar porque está repleto de figuras. De este modo, recientemente se conoció que llegó para reemplazar a una de las ex figuras de ese club, que pasó de costar 7M a solo 100K.

Resulta que con la llegada de Germán Berterame a Inter Miami , Óscar Ustari fue el futbolista que rescindió su contrato con Las Garzas para ahorrar dinero, puesto que la institución de Florida necesitaba reducir sus gastos en su plantilla. De este modo, el mexicano con pasado en Rayados de Monterrey le quitó el lugar al portero que hoy tiene 39 años.

Así anunció Inter Miami la salida de Óscar Ustari, ex jugador de la Liga BBVA MX

“El Inter Miami CF anunció hoy que ha acordado rescindir mutuamente el contrato del portero Óscar Ustari. El Club quiere agradecer a Óscar sus contribuciones dentro y fuera de la cancha durante su tiempo en Inter Miami y desearle lo mejor en el futuro”, reza el comunicado del conjunto de Florida. Sin dudas, un golpe duro para el ex portero de Las Garzas.

Germán Berterame llegó para reemplazar a Óscar Ustari

De acuerdo a distintos reportes, Inter Miami le pagó cerca de 15 millones de dólares a Rayados de Monterrey para hacerse con los servicios de Germán Berterame. Con esa inversión más el salario alto que tendrá el argentino nacionalizado mexicano, el equipo donde juegan Lionel Messi y compañía tuvo que reducir gastos y quitó a Ustari de la plantilla.

Los números de Óscar Ustari en el Inter Miami

Tras un año y medio en la institución, finalmente el portero de 39 años se quedó sin equipo. En ese sentido, todo indica que deberá buscarse un equipo diferente al que pretendía. Según BeSoccer y Transfermarkt, estas fueron las estadísticas de Óscar Ustari en el Inter Miami:

Partidos disputados: 41

Encuentros jugados como titular: 41

Goles que le convirtieron: 61

Vallas invictas: 10

Tarjetas recibidas: ninguna amarilla y una roja.

Títulos ganados: 2 (Supporters' Shield y MLS).