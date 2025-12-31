La IA predice cuál será el equipo que más perderá partidos en el Clausura 2026

El próximo viernes 9 de enero se encenderá una nueva ilusión para los aficionados de la Liga BBVA MX, dado que ese día se dará inicio al Clausura 2026 . Todos los equipos cuentan con grandes esperanzas para este torneo, aunque no todos podrán cumplir con las expectativas, tal y como lo predice la inteligencia artificial.

Si bien no tiene la capacidad de adivinar el futuro, ChatGPT realizó una evaluación de los distintos equipos que participarán del Clausura, su actualidad, los rumores del mercado y el potencial para los próximos meses. De esta forma, anticipó cuál podría ser el club que más derrotas acumule en la Fase Regular.

Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo cortesía de @CharlyFutbol... 🤩🙌📅



¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026!



Todo listo ya aquí ➡️ https://t.co/ed5eUBU9MJ#LaLigaDeLaAfición #CL26 pic.twitter.com/LfC5hvzC1f — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

El equipo que más derrotas sumaría en el Clausura 2026 para la inteligencia artificial

Para elegir al equipo que más chances tiene de finalizar la Fase Regular del Clausura con una elevada cantidad de derrotas, ChatGPT tuvo en cuenta distintos criterios:



Rendimiento acumulado de los equipos en los últimos torneos

Posición promedio en la tabla general

Diferencia de gol negativa sostenida en torneos recientes

Planteles

Inversión

Rumores del mercado actual

Con todo esto, la IA pudo elegir. "Querétaro es el candidato más realista a ser el equipo que más partidos pierda en la Fase Regular del Clausura 2026", indicó ChatGPT tras su extensa evaluación.

¿Por qué Querétaro sumaría más derrotas en el Clausura 2026 para la IA?

La inteligencia artificial de OpenAI señaló que Querétaro podría ser el equipo con más derrotas debido a una "producción ofensiva baja" y a que lleva a cabo un "mercado de pases austero". Además, señaló: "El club se encuentra en un contexto institucional conservador, priorizando estabilidad financiera sobre resultados deportivos".

No obstante, esto no quiere decir que Los Gallos se quedarían sí o sí fuera de la Liguilla, dado que ChatGPT argumentó: Querétaro podría sumar varias derrotas en el Clausura 2026, pero también muchas victorias. Hay chances de que empate pocos encuentros".

Es importante destacar que en el último Apertura, Querétaro se quedó fuera de la zona de Play-In tras finalizar en la decimosegunda posición con 20 puntos. En dicha campaña, acumuló nueve derrotas (solo dos menos que Atlético San Luis y Puebla) y acabó con un balance de -10 goles.