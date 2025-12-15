Estos fueron los 4 luchadores que rindieron a John Cena durante su carrera dentro de WWE

Después de tantos viajes, tantos golpes, tantas victorias y unas cuantas derrotas, John Cena dijo adiós a los encordados. El Saturday Night’s Main Event sirvió como el cierre de carrera del nacido en Boston y de una manera que causó sentimientos y opiniones encontradas. Por ello, vale la pena recordar quiénes fueron los únicos luchadores que consiguieron la rendición de Cena.

¿Quiénes fueron los luchadores que rindieron a John Cena?

La gente realmente se enfadó por la manera en la que la leyenda viviente terminó su carrera. Aunque el tema del discurso tomó sentido en cuanto a que el que nunca se rendía, terminó cayendo por una llave de rendición… muchos indican que las formas distaron mucho de lo esperado. Entonces, además de Gunther, solamente fueron 3 los gladiadores que hicieron pedazos la voluntad de John.

Chris Jericho en 2002 - Cuando el joven John comenzaba su carrera, se encontró con las murallas de Jericho y así no tuvo otra salida salvo la de rendirse.

Kurt Angle en 2003 - Otra leyenda envolvió a Cena en su clásica llave de rendición, situación que provocó que un año después el joven de Boston dijera que no podía más arriba del ring.

Chris Benoit en 2003 - Ese mismo año, tras ser distraído por el Big Show en medio del combate con Chris, John Cena fue sorprendido y recibió una llave que es muy parecida a la que él mismo nacido en Boston perfeccionó con el paso de los años.

Gunther 2025 - Parecía que Cena se recuperaría de la llave que lo asfixiaba, sin embargo el austriaco no permitió que hubiera alguna recuperación y lo sometió con una violencia que muchos criticaron en demasía.

¿A qué se va a dedicar John Cena tras dejar WWE?

Aunque ya había iniciado su desempeño como actor en Hollywood desde hace años, en el presente tuvo la fortuna de ser fichado por el director James Gunn. Allí le dio un personaje en el mundo super heroico. Es el protagonista de una serie (Peacemaker) y muy probablemente consiga otros papeles en el futuro inmediato.

Algunos reportes indican que en WWE le ofrecieron estar como embajador de la empresa para algunos eventos, por lo que tal vez se le vea trabajando con la empresa en diversas actividades.