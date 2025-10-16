Así luce el doble de John Cena, estrella que dirá adiós a la WWE para ir a Hollywood (FOTO)

John Cena se volvió tendencia el pasado fin de semana luego de la espectacular lucha que tuvo frente a AJ Styles en el evento Crown Jewel, mismo en donde se llevó un triunfo más. Y, en medio de su año de despido en la WWE, surgió una foto en donde se aprecia con el doble que tiene en Hollywood.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Para poner un poco de contexto, vale decir que John Cena, con 48 años de edad, decidió retirarse completamente del Wrestling para concentrarse en su carrera como actor. Ante ello, decidió que este 2025 sería su último año con la WWE, por lo que a partir de ahora solo le restan unas luchas más en la empresa.

¿Quién es el doble de John Cena en Hollywood?

La cuenta de X WWEAddict4Life compartió una foto en donde se aprecia con su característico jersey amarillo, el cual invadió la arena en Australia durante su evento en Crown Jewel. En ese sentido, la foto se volvió tendencia dado que en la misma aparece con quien sería su doble de acción.

La foto se acompaña con la leyenda: “John Cena con su doble detrás del escenario anoche”. En este punto cabe mencionar que no se ha confirmado oficialmente que este sujeto sea el doble de acción de la superestrella en sus películas en Hollywood, aunque lo anterior luce lógico debido al espectacular parecido entre ambos.

¿Cuántas funciones le restan a John Cena en la WWE?

Luego de lo vivido en Crown Jewel Australia 2025, a John Cena únicamente le restan cuatro funciones antes de despedirse por completo de la WWE. Una de ellas será en Survivor Series, donde, a falta de un anuncio oficial, el elemento al que se podría enfrentar es nada más y nada menos que Dominik Mysterio.

It’s ridiculous that WWE couldn’t give John Cena’s final match its own special PLE🤦



Why does it have to be Saturday Night’s Main Event of all things



My GOAT could’ve easily sold out 100K seats on his own man. pic.twitter.com/abUsFw6GKH — Jake Reigns Hive (@left2reigns) October 16, 2025

¿John Cena es el luchador más importante en la historia de la WWE?

Dicha pregunta cuenta con obvias connotaciones subjetivas; sin embargo, es imposible no mencionar el legado que John Cena ha tenido en la WWE , por lo que, gracias a sus victorias, apariciones y, sobre todo, manejo del micrófono, sí podría considerarse una de las superestrellas más importantes de la empresa.