¿Qué es un luchador de Grand Slam y cuántos lo han conseguido aparte de John Cena?
John Cena hizo historia al quitarle el cinturón de monarca Intercontinental a Dominik Mysterio y así ser un luchador de Grand Slam. ¿Qué significa eso?
El pasado 10 de noviembre la WWE vivió historia al ver cómo John Cena se convertía en un luchador de Grand Slam. Esto lo consiguió al quitarle el cinturón Intercontinental a Dominik Mysterio. La pelea se llevó a cabo en Boston, donde es la leyenda viviente y así se cerró un ciclo que la carrera de Cena merecía. Pero a continuación te explicamos qué significa el término y cuántos luchadores lo han conseguido.
¿Qué significa que John Cena es un luchador Grand Slam?
De manera sorpresiva, el jefe máximo salió ante el público para anunciar que el autodenominado King of The Luchadores tendría que defender su título en Monday Night Raw. Ante eso, la gente estalló de júbilo, esto para cerrar la velada de la misma manera con la consecución del título 17 de la carrera de Cena en WWE. Con esto, John consiguió los cuatro títulos más importantes de la empresa, los cuales son Título en Parejas, Campeonato Mundial o Universal, Campeonato de los Estados Unidos y el Intercontinental.
Con ello, la leyenda completó el círculo glorioso en su carrera que terminará este mismo año. Lo que muchos no creían es que el hoy actor no tuviera ese reconocimiento que otros tantos luchadores han conseguido. Sin embargo, sí llegó al finalizar su carrera. Ahora, quedan tres fechas más donde John peleará, las cuales son el Monday Night Raw del 17 de noviembre, Survivor Series del 29 de noviembre y el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre.
¿Cuántos luchadores han conseguido el Grand Slam de WWE, aparte de John Cena?
En total, se contabilizan 25 los hombres que concretaron una hazaña tan grande en el wrestling de WWE. Los primeros 12 con el formato anterior de los cinturones (WWE/Peso Pesado Mundial, Campeonato Intercontinental de la WWE, WWF Europea/WWF Hardcore y Campeonato Mundial de Parejas) y los más recientes con el Gran Slam ya mencionado en este artículo.
Este es el listado oficial:
- Shawn Michaels - Conseguido en septiembre de 2001.
- Triple H - Conseguido en abril de 2001.
- Kane - Conseguido en mayo de 2001.
- Chris Jericho - Conseguido en diciembre de 2001.
- Kurt Angle - Conseguido en octubre de 2002.
- Eddie Guerrero - Conseguido en febrero de 2004.
- Rob Van Dam - Conseguido en junio de 2011.
- Booker T - Conseguido en julio de 2006.
- Jeff Hardy - Conseguido en diciembre de 2008.
- JBL - Conseguido en marzo de 2009.
- Christian Cage - Conseguido en mayo de 2011.
- Big Show - Conseguido en abril de 2012.
- Edge - Conseguido en enero de 2006.
- The Miz - Conseguido en julio de 2012.
- Daniel Bryan - Conseguido en marzo de 2015.
- Dean Ambrose - Conseguido en agosto de 2017.
- Roman Reigns - Conseguido en noviembre de 2017.
- Randy Orton - Conseguido en marzo de 2018.
- Seth Rollins - Conseguido en abril de 2018.
- Kofi Kingston - Conseguido en abril de 2019.
- Rey Mysterio - Conseguido en mayo de 2019.
- AJ Styles - Conseguido en abril de 2021.
- Kevin Owens - Conseguido en abril de 2023.
- Finn Bálor - Conseguido en septiembre de 2023.
- John Cena - Conseguido en noviembre de 2025.