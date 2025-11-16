¿Qué es un luchador de Grand Slam y cuántos lo han conseguido aparte de John Cena?

El pasado 10 de noviembre la WWE vivió historia al ver cómo John Cena se convertía en un luchador de Grand Slam. Esto lo consiguió al quitarle el cinturón Intercontinental a Dominik Mysterio. La pelea se llevó a cabo en Boston, donde es la leyenda viviente y así se cerró un ciclo que la carrera de Cena merecía. Pero a continuación te explicamos qué significa el término y cuántos luchadores lo han conseguido.

Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río

Te puede interesar - ¿Cómo será el último show de John Cena?

Te puede interesar - ¿Por qué John Cena rechazó a Nikki Bella?

¿Qué significa que John Cena es un luchador Grand Slam?

De manera sorpresiva, el jefe máximo salió ante el público para anunciar que el autodenominado King of The Luchadores tendría que defender su título en Monday Night Raw. Ante eso, la gente estalló de júbilo, esto para cerrar la velada de la misma manera con la consecución del título 17 de la carrera de Cena en WWE. Con esto, John consiguió los cuatro títulos más importantes de la empresa, los cuales son Título en Parejas, Campeonato Mundial o Universal, Campeonato de los Estados Unidos y el Intercontinental.

Con ello, la leyenda completó el círculo glorioso en su carrera que terminará este mismo año. Lo que muchos no creían es que el hoy actor no tuviera ese reconocimiento que otros tantos luchadores han conseguido. Sin embargo, sí llegó al finalizar su carrera. Ahora, quedan tres fechas más donde John peleará, las cuales son el Monday Night Raw del 17 de noviembre, Survivor Series del 29 de noviembre y el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre.

¿Cuántos luchadores han conseguido el Grand Slam de WWE, aparte de John Cena?

En total, se contabilizan 25 los hombres que concretaron una hazaña tan grande en el wrestling de WWE. Los primeros 12 con el formato anterior de los cinturones (WWE/Peso Pesado Mundial, Campeonato Intercontinental de la WWE, WWF Europea/WWF Hardcore y Campeonato Mundial de Parejas) y los más recientes con el Gran Slam ya mencionado en este artículo.

Este es el listado oficial: