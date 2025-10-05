deportes
Estos son los 5 jugadores más jóvenes en debutar con Selección Mexicana

El talento y la edad son algo relativo, sobre todo cuando se habla de estos futbolistas que desde temprana muy jóvenes formaron parte de la Selección Mexicana.

Los 5 debuts mas jovenes en la historia de la Selección Mexicana de Futbol
Los jugadores mas jovenes en debutar con la Selección Mexicana
Selección Azteca
El futbol mexicano siempre ha sido una cantera de talento que sorprende al mundo. A lo largo de las décadas, la Selección Mexicana ha visto pasar a jóvenes promesas que, con apenas unos años de experiencia profesional, ya tienen la oportunidad de vestir de representar a México. Hoy, una nueva generación encabeza esta historia, y el nombre de Gilberto Mora brilla con fuerza como símbolo de una renovación que ilusiona a la afición.

El debut de Gilberto Mora con la Selección Mexicana marcó un nuevo récord y despertó la esperanza de que el futuro del futbol nacional está en buenas manos. Sin embargo, antes de él, hubo otros jugadores que también irrumpieron en la escena internacional siendo apenas adolescentes. A continuación, te presentamos a los cinco futbolistas más jóvenes en debutar con la selección mayor.

La Hormiga González: “Contento pero no conforme”| Su progreso con Chivas en Liga MX Apertura 2025

1. Gilberto Mora – 16 años, 3 meses y 2 días

El nuevo fenómeno del futbol nacional es Gilberto Mora, quien debutó en la Selección Mexicana absoluta con solo 16 años. Formado en los Xolos de Tijuana, el mediocampista ya había jugado en Primera División desde los 15 años, y sus actuaciones en el Mundial Sub-20 lo colocaron en la mira de clubes europeos. Su talento, madurez y visión de juego lo perfilan como una joya que podría marcar época si continúa su desarrollo.

2. Luis Pérez – 17 años y 309 días

Luis Pérez debutó con la Selección Mexicana antes de cumplir los 18 años. Su calidad técnica y su capacidad para distribuir el balón lo llevaron a ser parte constante del equipo nacional. Disputó 69 partidos y jugó un Mundial, aunque su carrera no alcanzó el nivel de leyenda que muchos esperaban.

3. Rafael Márquez – 17 años y 357 días

El histórico capitán es uno de los mayores orgullos del futbol mexicano. Rafael Márquez debutó por error, pues en realidad la convocatoria era para otro jugador, pero terminó convirtiéndose en uno de los defensas más importantes del mundo. Fue figura del Barcelona y referente de la Selección Mexicana durante más de una década.

4. Saúl Salcedo – 18 años y 40 días

Llamado tras el Mundial de Francia 1998, Saúl Salcedo tuvo un paso breve por la Selección Mexicana. Solo disputó dos encuentros y nunca más fue convocado. Aunque su historia fue fugaz, su nombre permanece en la lista de los más jóvenes en debutar.

5. Marcelo Flores – 18 años y 68 días

La historia de Marcelo Flores es una de promesas no cumplidas. Criado en las inferiores del Arsenal, eligió representar a México sobre Canadá e Inglaterra, pero su carrera no despegó como se esperaba. Aunque debutó joven con la Selección Mexicana, hoy busca recuperar su nivel.

