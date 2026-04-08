Los partidos que encienden la noche en la Libertadores

La Copa Libertadores no da respiro y este miércoles presenta una cartelera de alto voltaje con seis partidos que prometen emociones, intensidad y puntos clave en la fase de grupos.

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Aquí te dejamos los duelos que no te puedes perder.

Partidos que abren la jornada

A las 16:00 horas, el balón comienza a rodar con dos encuentros interesantes. El Coquimbo Unido recibe a Nacional en el Grupo B, un choque donde la experiencia del conjunto uruguayo se mide ante la intensidad del futbol chileno.

Al mismo tiempo, Mirassol se enfrenta a Lanús en el Grupo G, un duelo que enfrenta a dos equipos con estilos distintos pero con la misma urgencia de sumar en el arranque.

Más tarde, a las 18:00 horas, el Independiente Medellín choca con Estudiantes de La Plata en el Grupo A, un partido con tintes históricos y mucha intensidad táctica.

Choques estelares y presión peruana

La noche sube de temperatura a las 18:30 horas con dos duelos de alto calibre. El Cusco FC tendrá una prueba de fuego ante Flamengo, uno de los favoritos al título. Los peruanos buscarán hacerse fuertes en casa ante un gigante continental.

En paralelo, Junior se mide ante Palmeiras en el Grupo F, otro choque de alto impacto con protagonismo brasileño.

Para cerrar la jornada, a las 20:00 horas, Sporting Cristal enfrenta a Cerro Porteño, en un partido clave para las aspiraciones del equipo peruano en su grupo. Seis partidos, seis historias y un mismo objetivo: arrancar con fuerza en la Libertadores. Hoy, Sudamérica vuelve a vibrar.

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