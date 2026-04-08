Allan Saint-Maximin no la pasa nada bien desde que se fue de Club América, ¿karma?

El Club América realizó una pequeña limpieza de su plantel para afrontar el Clausura 2026, pero pocos aficionados esperaban la salida de Allan Saint-Maximin. El francés había llegado como figura en el torneo pasado, pero su difícil adaptación a México hicieron que finalizara su contrato de forma anticipada a principios del año corriente. El delantero regresó a Francia en busca de una mayor comodidad, pero su presente futbolístico es desastroso.

A pesar que debutó con gol tras su llegada al RC Lens e ilusionó a todos con un posible resurgir de su carrera, su rendimiento fue de mayor a menor. Con el paso de los partidos, su nivel fue bajando poco a poco y su situación ha dado un giro de 180 grados. Saint-Maximin ha sido titular en un solo encuentro desde su regreso a Francia y no es considerado por su entrenador Pierre Sage.

|REUTERS

El extremo de 29 años lleva 7 partidos jugados en territorio francés tras su regreso y solo ha sido titular en el juego contra Mónaco correspondiente a la Ligue 1. Lleva un gol anotado y dos asistencias, además de haber jugado apenas 240 minutos. Un presente desolador para Saint-Maximin quien solía ser titular indiscutible en el América y quien tenía todo el respaldo del entrenador André Jardine.

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Una inversión millonaria que no funcionó

América pretendía pelear todos los frentes con el francés como máxima figura. Así lo demostró con la increíble inversión que realizó durante el año 2025 para obtener la totalidad de su ficha. La directiva de las Águilas desembolsó 12 millones de dólares para comprar su pase desde el Al Ahli de Arabia Saudita, además de haberle ofrecido un contrato millonario: unos 4 millones de dólares por temporada.

Allan Saint-Maximin|Crédito: Instagram @st_maximin

Sin embargo, su estadía en el Nido de Coapa duró apenas seis meses dejando al América con un gran vacío financiero. Ahora, parece que el karma ha empezado a golpear a Saint-Maximin, ya que no cuenta con la confianza de su técnico en Francia y apenas ve minutos dentro del terreno de juego.

Los números de Saint-Maximin en el América comparado con Lens

Club América

Partidos jugados: 16.

Goles: 3.

Asistencias: 2.

Minutos disputados: 805.

RC Lens