¿Qué equipos de la Liga BBVA MX tienen partidos pendientes?

Después de 12 jornadas disputadas en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, la parte alta de la tabla parece reservada y garantizada ya para equipos que han gozado de un rendimiento regular, acorde a las expectativas que generan sus planteles, y con sitio para algunos que han sorprendido con respecto a lo presupuestado.

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Hasta el momento, son cinco los clubes que superan las 20 unidades: Chivas (30 puntos), Cruz Azul (27 puntos), Toluca (26 puntos), Pumas (23 puntos) y Pachuca (22 puntos). De ahí para abajo en la tabla general, la contienda parece estar abierta para clubes que completan el grupo de los mejores ocho y varios que merodean la zona de clasificación a la liguilla sin, necesariamente, hoy pertenecer matemáticamente.

Mazatlán vs Cruz Azul | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX

La parte más caliente de la tabla

Entre el sexto y el decimosexto lugar del campeonato, Atlas y Mazatlán, respectivamente, hay sólo siete puntos de distancia y 10 en comparación con el décimo octavo y último (Santos Laguna, por diferencia de goles), con cinco fechas todavía por llevarse acabo.

A partir de lo anterior, en la recta final del torneo, todos los equipos poseen un motivo para pelear y hay dos que le pueden agregar otro aliciente: tienen un partido pendiente. Se trata del Querétaro y el FC Juárez, cuyo duelo directo estaba pactado para celebrarse en el Estadio Corregidora el pasado 22 de febrero y fue reprogramado por motivos de seguridad, sin tener aún una fecha amarrada.

Querétaro tiene partido pendiente

Mientras los Gallos Blancos ocupan el decimoséptimo puesto de la competencia, con los mismos ocho puntos que los laguneros, los Bravos son décimos, con una cosecha de 14 puntos, tres menos que el octavo lugar de la tabla (América), por lo tanto, si el equipo que dirige Pedro Caixinha se impone al Querétaro una vez que se determine el día para el cotejo, aumentará considerablemente su probabilidad de acceder a la segunda liguilla de su historia, tras la alcanzada el semestre anterior.

Además del partido frente al Querétaro, los fronterizos se medirán al Puebla, Tijuana, León, Pumas y Atlético de San Luis. De todos esos sinodales, sólo los universitarios se encuentran en zona de clasificación.

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