Así fue el reencuentro de Javier Aquino con los Tigres

Previo al encuentro, el lateral por derecha surgido de Cruz Azul charló con Azteca Deportes sobre la expectativa que generó en torno a este enfrentamiento, uno especial para su causa.

"No (hay sentimiento de revancha por cómo se dio mi salida de Tigres), solamente el sentimiento de ver a gente con la que estuve mucho tiempo y con la que trabajé y tuve la oportunidad de hacer un vínculo que a lo mejor de muchos o de la mayoría, no tuve la oportunidad de despedirme", expresó en ese momento.

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Un encuentro más que esperado para Aquino

Reveló que su ilusión partía de poder reunirse con personajes que, hasta hace unos meses, eran sus compañeros de vestuario: "El poder darles un abrazo y reencontrarme con ellos, más allá de eso, no tengo nada que decir, realmente Tigres ha sido mi casa por muchos años y estoy muy agradecido con ellos, con la gente, con la afición. Me genera ilusión ver a mis amigos en la cancha y poder competir ahora contra ellos".

Risas, recuerdos y títulos ganados

Tal como lo anticipó, el futbolista de 36 años de edad acudió a la banca de los felinos previo al arranque del juego y saludó con efusividad a los elementos vestidos de azul (por el uniforme de visita que portó la U de Nuevo León). Tras platicar algunos minutos con ellos e intercambiar algunas risas, volvió con sus actuales compañeros para el silbatazo inicial.

Aquino arrancó el partido y jugó 65 minutos en los que tocó 40 veces el balón, lo perdió tres veces, lo recuperó dos, completó 24 de 25 pases (96%), tiró tres centros y cometió una falta. No anotó, pero su equipo actual derrotó 2-1 al que defendió entre el Apertura 2015 y el Apertura 2025.

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