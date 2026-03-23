El karma alcanza a Martín Anselmi: Botafogo analiza no pagarle tras su salida

Martín Anselmi salió de Botafogo en medio de resultados que no convencieron, pero ahí no se acaba la pesadilla para el ex entrenador de Cruz Azul.

El técnico argentino, que apenas duró tres meses en Brasil, ahora enfrenta un escenario inesperado: existe la posibilidad de que no reciba la indemnización completa tras su despido.

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Algo que muchos considerarían karma, ya que es muy parecido a lo que él mismo dejó atrás en Cruz Azul.

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).



Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026

La cláusula de contrato que puede dejarlo sin dinero

Tras su salida, comenzó a tomar fuerza una cláusula que cambia por completo el panorama.

De acuerdo con información que circula en Brasil, el contrato de Anselmi establece que si encuentra equipo en el corto plazo, Botafogo no estaría obligado a pagarle la totalidad del vínculo que tenía firmado.

Es decir, su futuro inmediato puede impactar directamente en su bolsillo.

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El antecedente que lo persigue

La situación no pasa desapercibida, y ha sido objeto de burlas hacia él por una razón muy sencilla...

Cuando Anselmi decidió salir de Cruz Azul, lo hizo aún con contrato vigente. En ese momento, el técnico tomó la oportunidad de irse al futbol europeo sin que se ejecutara de manera clara una compensación económica para el club cementero.

Su salida generó molestia dentro de la institución, y no tanto por la decisión de irse… sino por la forma en la que ocurrió, y hoy, ese escenario parece invertirse.

Ahora es él quien podría quedarse sin recibir el dinero que, en teoría, le correspondía por contrato.

Anselmi vs Cruz Azul: ¿Quién dice la verdad? | La Mesa Protagonistas

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México vuelve a aparecer en el radar de Anselmi

Mientras tanto, su nombre sigue rondando en la Liga MX.

Fuentes cercanas al entorno del futbol mexicano señalan que hay equipos atentos a su situación de cara al siguiente mercado. Rayados aparece como una opción posible, mientras que otro club importante también podría valorar su perfil dependiendo de cómo evolucione su proyecto actual.

Pero cada paso tendrá consecuencias.

Porque aceptar un nuevo equipo podría significar renunciar a una parte importante de lo que tenía asegurado en Brasil.

Así que Anselmi tendría que elegir entre asegurar dinero y esperar, o volver al banquillo cuanto antes, pero perder esa indemnización.

