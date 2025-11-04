¡ATENCIÓN! Todos los equipos que buscan el último boleto al Play In

Seis equipos llegan a la recta final del Apertura 2025 con la ilusión intacta de quedarse con el último boleto disponible para el Play In: Pumas, Santos Laguna, Atlas, Atlético San Luis, Necaxa y Querétaro. La pelea por los lugares de repechaje se concentra justo detrás de los equipos que ya tienen asegurada la calificación directa, y la definición promete resolverse hasta la última jornada por la estrecho en la tabla.

¿Quiénes son los seguidores de Pumas en la tabla del Apertura 2025?

El panorama es apretado: tras la Jornada 16 los de Universidad Nacional lideran la lucha, ya que con su triunfo frente a los Xolos de Tijuana llegaron a 18 puntos y son los dueños del lugar 10 de la tabla, seguido muy de cerca por Santos Laguna, Atlas y Querétaro, quienes tienen 17 unidades respectivamente. Esa proximidad convierte cada partido restante en una final para estos clubes; un triunfo puede catapultar hacia zona de Play In, mientras que una derrota puede dejar fuera a quien hoy parezca favorito.

La matemática es sencilla pero dura: los puestos del 7° al 10° son los más disputados y cualquier combinación de resultados en la Jornada 17 puede alterar el cuadro. Por eso la última fecha no será solo táctica, sino también emocional; la gestión de la presión y la lectura de los rivales serán factores claves.

Cada club afronta la definición con distintos estados de forma y recursos: Pumas llega con la necesidad de confirmar su mejoría; Santos y Atlas buscan estabilizarse tras altibajos; Atlético San Luis y Necaxa apelan a su competitividad histórica; Querétaro intentarán sorprender y aprovechar cualquier descuido. En definitiva, la lucha por ese último cupo al Play In está abierta y la Jornada 17 será, en muchos casos, definitiva para saber quién seguirá vivo en la pelea por el título del Apertura 2025.

¿Qué partidos pueden mover el Play In en la Jornada 17?

Los partidos importantes para el décimo lugar en la Jornada 17 son los siguientes:

-Juárez vs Querétaro

-Tijuana vs Atlas

-Mazatlán vs Necaxa

-Tigres vs Atlético de San Luis

-Cruz Azul vs Pumas

-Santos vs Pachuca

