Todos los récords que se pueden romper en el Brasileirao 2026

El Brasileirao 2026 levanta el telón, y lo hace con una primera jornada que ya promete hacer historia. Será la 24ª edición de la era de los puntos corridos, vigente desde 2003, y la 71ª en toda la historia del torneo. Más allá del balón rodando, el arranque llega cargado de estadísticas, protagonistas longevos y clubes que amenazan con romper marcas que parecían intocables.

Te puede interesar: ¿Sergio Ramos comprará al Sevilla? Estos son los millones que ofrecerá

Uno de los focos principales estará puesto en Fábio, portero del Fluminense, quien podría convertirse en una leyenda absoluta del torneo desde la primera fecha. Pero no es el único récord que asoma en el horizonte de un Brasileirao que mezcla tradición, vigencia y ambición.

Atlético Mineiro vs Palmeiras EN VIVO y GRATIS, Jornada 1 del Brasileirao temporada 2026

Récords que desafían el tiempo

Si Fábio ve acción en el duelo inaugural entre Fluminense y Grêmio, alcanzará su participación número 25 en el Brasileirao desde su debut en el año 2000, un récord absoluto. Superará así a Rogério Ceni, hoy técnico del Bahia, quien quedó con 22 ediciones disputadas.

Pero eso no es todo. En 2026, el arquero también puede ampliar su marca como el jugador con más partidos disputados tanto en la era de puntos corridos (717) como en la historia total del campeonato (743). Además, entrará al campo con 45 años, 3 meses y 29 días, convirtiéndose en el futbolista más veterano en jugar un partido del Brasileirao.

En otro frente histórico, el partido entre São Paulo y Flamengo podría redefinir el liderazgo del ranking de puntos acumulados en la era moderna. El Tricolor paulista cerró 2025 con 1434 puntos, apenas dos más que el Flamengo, campeón vigente, que suma 1432 y amenaza con arrebatarle un liderato que São Paulo mantiene desde 2007.

Goles, asistencias y poder histórico del Flamengo

En el plano individual, Gabigol, ahora delantero del Santos, es el máximo goleador en activo del Brasileirão con 119 goles. Está a solo siete tantos de igualar a Washington "Coração Valente" y meterse en el top 10 histórico del torneo desde 1937.

Por su parte, Arrascaeta ya hizo historia en 2025 al convertirse en el máximo asistidor del campeonato con 82 pases de gol, superando a Marcelinho Carioca. Ahora va por otra marca: ser el extranjero con más goles, ya que suma 77 y está a seis de alcanzar a Petkovic.

A nivel clubes, Flamengo sigue imponiendo respeto. En 2026 llegará a su participación consecutiva número 60, algo jamás visto. Además, acumula 23 partidos sin perder como local, y sueña con romper el récord de 32 que pertenece al São Paulo en la era de puntos corridos.

El Brasileirao 2026 apenas comienza, pero los récords ya están en juego.

Te puede interesar: Entrenó con su nuevo equipo, pero antes de firmar otro le convenció y huyó de las instalaciones