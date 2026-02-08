Estos son los equipos de la Liga BBVA MX que tienen más Concachampions en la historia

La Concachampions es uno de los principales escenarios donde los equipos de la Liga BBVA MX han consolidado su hegemonía internacional. A lo largo de las décadas, el futbol mexicano se ha posicionado como el máximo dominador del certamen, superando ampliamente a clubes de Centroamérica y el Caribe.

Si bien países como Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, Guatemala, Trinidad y Tobago, Haití, Surinam y El Salvador han tenido campeones históricos, la supremacía mexicana es evidente. Varios clubes de la Liga BBVA MX no solo han conquistado el título en múltiples ocasiones, sino que también han representado a la región en el Mundial de Clubes, fortaleciendo su prestigio a nivel global.

Los equipos de la Liga MX con más títulos de Concachampions

América - 7 títulos: 1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2014-15 y 2015-16.

El conjunto azulcrema es junto a Cruz Azul el máximo ganador del torneo. Su dominio ha sido constante en distintas épocas y lo ha convertido en uno de los clubes más exitosos del continente.

Cruz Azul – 7 títulos: 1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2013-14 y 2025.

La Máquina marcó una era en los años setenta con 3 títulos consecutivos y volvió a la cima recientemente, reafirmando su peso histórico en la competencia.

Pachuca – 6 títulos: 2002, 2007, 2008, 2009-10 y 2016-17.

Los Tuzos son uno de los clubes más dominantes del siglo XXI en Concachampions, con un proyecto deportivo que los convirtió en potencia internacional.

Monterrey – 5 títulos: 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2018-19, 2020-21 y 2024.

Rayados protagonizó una de las etapas más exitosas de la historia moderna del torneo, logrando incluso 3 campeonatos consecutivos.



Pumas – 3 títulos: 1980, 1982 y 1989.

La UNAM fue protagonista en los años ochenta y se mantiene como uno de los clubes históricos del certamen.

Otros equipos de la Liga MX que se consagraron campeones de la Concachampions

Chivas – 2 títulos: 1962 y 2018.

1962 y 2018. Atlante – 2 títulos: 1983 y 2008-09.

1983 y 2008-09. Toluca – 2 títulos: 1968 y 2003.

Por su parte, los siguientes equipos de la Liga BBVA MX conforman las instituciones que alcanzaron solo 1 título de la Concachampions:

