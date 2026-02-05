Visita especial acompañó a Pumas en una dramática noche de Concachampions

Pumas volvió a decepcionar a su afición con la goleada sufrida ante San Diego FC en el primer partido de esta nueva edición de la Concachampions.

Te puede interesar: ¡ SUSPENDIDO! Cruz Azul sufre BAJA de una de sus FIGURAS en el Clausura 2026

El equipo que dirige Efraín Juárez fue superado de manera contundente y ahora deberá remontar un marcador de 4-1 en Ciudad Universitaria. En el duelo disputado en la ciudad de San Diego, los felinos recibieron una visita especial; se trata de Jorge Campos, quien acompañó al equipo y estuvo cerca viviendo cada una de las acciones del encuentro.

RESUMEN: Red Bull Bragantino vs Atlético Mineiro | J2 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

Una nueva derrota vs un equipo de la MLS

Efraín Juárez se mostró frustrado tras la derrota ante San Diego, una caída que puede costarle la eliminación del torneo internacional.

"Primero hay que pasar esta ronda, que es lo más importante. Estamos con mucha ilusión. No hay que olvidar que hicimos los puntos necesarios para competir en esta instancia; nadie nos la regaló. Vamos paso a paso, ida y vuelta, y veremos hasta dónde podemos llegar", dijo el estratega mexicano.

Mal comienzo y mal recuerdo en Concachampions para Pumas

Por otro lado, Efraín recuerda el pasado torneo de la Concachampions, en el que los felinos se fueron eliminados en casa tras un gol doloroso del Vancouver Whitecaps de la MLS.

"Contra Alajuelense, ese fue el primer partido que dirigí, fue complicado. La eliminación ante Vancouver fue dolorosa, pero más allá de eso, de ese equipo que tomé en ese momento a lo que se ha presentado en estos últimos meses, me parece que el crecimiento del grupo es evidente. El trabajo se está empezando a ver en lo individual; cada uno de los jugadores está haciendo un gran esfuerzo para mostrar su mejor versión", expresó el técnico auriazul.

Pumas tiene 15 años sin levantar un trofeo de la Liga BBVA MX , y ya son 35 en los que no ha conseguido la gloria en la Concachampions. Los felinos deberán remar contra corriente para darle la vuelta a la serie ante el conjunto de la MLS.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Nicolás Larcamón es BAJA de Cruz Azul en pleno Clausura 2026