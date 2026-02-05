Cruz Azul lo compró en menos de 4 millones y hoy vale más del doble en el Clausura 2026

La afición de Cruz Azul sufre tras quedarse sin un delantero de última hora . No obstante, no se descubre nada cuando se dice que La Máquina tiene una buena plantilla, de las más poderosas de la Liga BBVA MX. En ese marco, hay un futbolista que llegó a La Noria por menos de 4 millones de euros y hoy vale más del doble en este Clausura 2026.

Resulta que, aunque Cruz Azul carga con una maldición en sus fichajes , este no es el caso de Érik Lira, quien llegó desde Pumas UNAM por 3.98 millones de euros y hoy tiene un precio de 9 millones de la moneda europea, siendo el jugador más caro de La Máquina.

El pivote de 25 años llegó en enero de 2022 desde Pumas y se ganó un lugar en el equipo titular rápidamente. Hoy el canterano de Necaxa es fundamental para Nicolás Larcamón y no por nada está tan bien valorado en el mercado del futbol.

TE PUEDE INTERESAR:



Los 10 jugadores más caros de Cruz Azul

De acuerdo a los datos que brinda Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, estos son los 10 jugadores más valiosos que tiene Cruz Azul en su plantilla:

Érik Lira (pivote mexicano de 25 años): 9 millones de euros Kevin Mier (portero colombiano de 25 años): 7 millones de euros José Paradela (mediocentro argentino de 27 años): 7 millones de euros Jesús Orozco Chiquete (defensa central mexicano de 23 años): 6 millones de euros Carlos Rodríguez (pivote mexicano de 29 años): 5.50 millones de euros Willer Ditta (defensa central colombiano de 28 años): 5.50 millones de euros Jeremy Márquez (mediocentro mexicano de 25 años): 4 millones de euros Omar Campos (lateral izquierdo mexicano de 23 años): 4 millones de euros Agustín Palavecino (mediocentro argentino de 29 años): 3.80 millones de euros Luka Romero (extremo derecho argentino de 21 años): 3.20 millones de euros

Erik Lira recibió una oferta de un equipo de Europa, pero la rechazó, a fin de no correr riesgos a menos de un año del Mundial|@eriklira

Los números de Erik Lira en Cruz Azul

Según la información que brindó BeSoccer, página que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Erik Lira en Cruz Azul son los siguientes: