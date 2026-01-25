estos-son-los-equipos-que-pelean-por-1-mdd-en-la-liga-bbva-mx

Más allá del prestigio deportivo y la ventaja que supone llegar bien posicionado a la Liguilla, la Liga BBVA MX tiene en juego un incentivo económico que ha elevado notablemente la competencia entre los clubes. Se trata de un premio de 1 millón de dólares que se otorga al equipo que logre sumar más puntos a lo largo de toda la temporada futbolística (Apertura y Clausura).

Este reconocimiento implementado por la Federación Mexicana de Futbol desde 2023, busca fortalecer la estabilidad financiera de las instituciones y fomentar la regularidad en el rendimiento. Hasta ahora, América y Cruz Azul han sido los únicos clubes en quedarse con este estímulo económico. ¿Qué sucederá con la campaña 2025-2026?

Los 6 clubes que dominan la carrera por el millón de dólares otorgado por la Liga BBVA MX

Aunque el Clausura 2026 apenas comenzó, ya se perfilan 6 equipos como los principales contendientes por el premio económico. Toluca , campeón del Apertura 2025, marcha como líder de la tabla acumulada con 44 puntos.

Muy cerca aparecen Cruz Azul con 41 unidades y Tigres con 40. Esto anticipa una pelea cerrada. En un segundo bloque se encuentran Chivas (38), Monterrey (37) y América (36). Todos con plantillas competitivas para escalar posiciones conforme avance el semestre. La regularidad de estos equipos los convierte en candidatos para llevarse el millón de dólares.

La tabla general y el valor estratégico del premio económico de la Liga BBVA MX

La tabla acumulada de la temporada 2025-2026 refleja una clara división entre los aspirantes al premio y el resto de la liga. Después del grupo de punta, aparecen equipos como Tijuana (29), FC Juárez (27), Pumas y Pachuca (26).

Aunque matemáticamente aún tienen opciones, necesitarían un cierre de torneo casi perfecto para meterse en la conversación. De acuerdo con Mikel Arriola, comisionado de la FMF, este incentivo premia la constancia y ayuda a que los clubes piensen en proyectos deportivos de largo plazo, no solo en torneos aislados.

En ese sentido, este incentivo de 1 millón de dólares de la Liga BBVA MX se ha convertido en un objetivo estratégico, ya que no solo impacta en lo económico, sino también en la planificación deportiva, los fichajes y la continuidad de cuerpos técnicos dentro del fútbol de México.