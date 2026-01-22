ÚLTIMA HORA: El fichaje que YA NO llega a Cruz Azul para el Clausura 2026

Este jueves 22 de enero del 2026, fuentes cercanas a TV Azteca Deportes han podido confirmar que se ha caído un fichaje que estaba a nada de concretarse como nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026.

Luego de varias semanas de dudas, es oficial que Miguel Borja no será jugador de la Máquina. El atacante ya tiene la decisión de jugar en Medio Oriente por lo que su estancia en México ha terminado.

#CruzAzul 🚨 SE LES DIJO CON NACHO RIVERO, LO DE JUGAR EN PUEBLA Y CUANDO BORJA SE FUE A 🇨🇴 🚨Ahora Miguel Borja va a jugar en Dubai al no llegar a un acuerdo económico con Cruz Azul @AztecaDeportes pic.twitter.com/2Muh9Jl8E9 — Mauricio Gutiérrez (@Pulimau) January 22, 2026

Tras diferentes días de especulaciones, rumores luego de que el atacante tomó un avión a su país y a pesar de que en la Jornada 3, se dio cita en el Estadio Cuauhtémoc para ver el encuentro de la Máquina, Borja no será jugador de Cruz Azul.

¿Por qué Miguel Borja ya no fue refuerzo de Cruz Azul?

Por el momento, ni el delantero Borja ni Cruz Azul han detallado abiertamente los motivos por los que no lograron concretar su fichaje.

Pero diferentes fuentes han detallado que el jugador se habría cansado de esperar que el equipo libere un espacio NFM y como no ha logrado concretarlo, ha decidido escuchar otras propuestas y estaría cerca de cerrar su fichaje para jugar en Medio Oriente.

