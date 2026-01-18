Estos son los luchadores que ganarían Royal Rumble de WWE, según la IA

El Royal Rumble es uno de los eventos más impredecibles y determinantes del calendario de WWE. La batalla campal no solo define al retador estelar rumbo a WrestleMania, sino que también marca el pulso creativo de la empresa, entre la consolidación de nuevas figuras y el regreso de grandes nombres al centro de la escena.

De cara a la próxima edición del Royal Rumble, las apuestas y las decisiones recientes de WWE apuntan a un grupo reducido de favoritos. Entre la renovación generacional, las grandes rivalidades y el impacto emocional en una sede histórica, estos son los nombres que parten con ventaja para ganar el encuentro, según la IA de Google.

Los 3 luchadores favoritos para ganar el Royal Rumble 2026 de WWE, según la IA

Bron Breakker

A pesar de su reciente derrota ante CM Punk en RAW, se mantiene como el principal favorito en las apuestas. Su dominio físico, potenciado por su rol dentro de The Vision, lo ha convertido en una figura que recuerda a los mejores años de Brock Lesnar. Para WWE, Breakker representa el futuro inmediato: una victoria en el Rumble funcionaría como un mensaje claro de renovación generacional.

Roman Reigns

Aunque ya no es el campeón indiscutido, sigue siendo la presencia más imponente del vestuario. Tras los acontecimientos de Survivor Series: WarGames, su historia parece encaminarse a un cierre definitivo frente a Cody Rhodes. Con Cody sin el título, la vía más lógica para concretar ese enfrentamiento es una victoria en el Rumble. Que Roman gane por segunda vez, más de una década después de la primera, sería un desenlace simbólico a su transformación y a una de las eras más dominantes en la historia moderna de WWE.

Sami Zayn

La sede del evento juega un papel clave: en Arabia Saudita, Sami Zayn es una de las figuras más queridas. El canadiense ha sido durante años el corazón emocional de WWE sin recibir el gran premio y él mismo ha asegurado que 2026 es el año en el que conquistará "el grande". Una victoria suya sería uno de los momentos más emotivos de la última década y una elección ideal si WWE busca un impacto mediático global y una reacción masiva del público.

¿Cuándo se realiza el Royal Rumble 2026 de WWE?

El Royal Rumble 2026 se celebrará el próximo 31 enero y marcará el inicio oficial del camino hacia WrestleMania. Esta edición será especialmente histórica al realizarse en Arabia Saudita: un escenario que WWE ha convertido en estratégico para sus grandes eventos internacionales. Por eso promete un contexto único para uno de los combates más importantes del año.