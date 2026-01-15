Las emotivas declaraciones de Penta, el Zero Miedo, a un año de su llegada a la WWE

El pasado martes 13 de enero se cumplió exactamente un año desde el debut de Penta, el Zero Miedo, en la WWE . El luchador mexicano cumple 12 meses de formar parte de la empresa de wrestling más importante del mundo, por lo que no tuvo problema en compartir sus emotivas palabras al respecto.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Nacido en Ecatepec, Estado de México, Penta es un luchador que está próximo a cumplir 41 años de edad y que, tras brillar en la AAA y el circuito independiente, firmó con la WWE para formar parte de la empresa en este plano de desarrollo que tiene en la búsqueda de fichar estrellas latinas para ganar un mayor mercado en esta parte del mundo.

¿Qué dijo Penta, el Zero Miedo, a un año de su debut en la WWE?

Fue mediante un video publicado por la misma WWE que la empresa celebró un año de la llegada de Penta, el Zero Miedo, a sus filas. Para ello, compartió las emotivas declaraciones que el mexicano lanzó, mismas en donde asegura que, en este 2026, será campeón luego de un año de experiencia.

“Ya es un año desde mi llegada a la WWE. Sé que no he obtenido los mejores resultados; sin embargo, sigo luchando todos los días porque, eso sí, se los prometo a todos ustedes que han estado ahí… No sé cuándo, no sé cómo, pero una cosa sí les prometo: Penta será campeón de la WWE. No importa qué, no importa a quién tenga que ganarle, no importa cuántas veces tenga qué perder. Penta será campeón”, explicó el Zero Miedo.

Cabe mencionar que, durante su primer año en la WWE, Penta ha tenido intensas rivalidades con personajes como Chad Gable, Ludwig Kaiser, Bron Breakker y, la más importante, Dominik Mysterio, con quien ha tenido la oportunidad de luchar en distintas ocasiones por el Campeonato Intercontinental de la empresa.

¿Cuál es el palmarés de Penta a un año de su debut en la WWE?

En los últimos 12 meses, el Zero Miedo ha disputado un total de 64 combates en la WWE , empresa a la que recientemente regresó luego de superar una lesión en el hombro. Penta, además, fue uno de los luchadores que más combates televisados tuvo en 2025, obteniendo el triunfo en 36 de ellos.