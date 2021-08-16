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El Estrella Damm Ladies Open esta de regreso

El Club de Golf Terramar reunirá a las mejores golfistas del circuito en su cuarta edición que se disputará del 1 al 3 de octubre del 2021.

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Escrito por: Azteca Deportes

El Estrella Damm Ladies Open esta de regreso en el calendario del golf profesional. El Club de Golf Terramar de Sitges, recibirá a la cuarta edición de la prueba del Ladies European Tour.

Las exclusiva selección de jugadoras profesionales del circuito europeo disputarán el torneo del primero al tres de octubre del presente año.

¿Quiénes han ganado el Estrella Damm Ladies Open?

En la última edición realizada en 2019 la ganadora fue la española Carlota Ciganda Machiñena quien pretende defender su título.

En 2018 la holandesa Anne Van Dam se llevó el premio, mientras que en 2017 la ganadora fue la inglesa Florentyna Parker.

El Estrella Damm Ladies Open 2021, es el reflejo que el mundo deportivo poco a poco esta regresando a su normalidad después de haber estado en pausa por la pandemia mundial generada por el coronavirus. Este torneo lo puedes seguir a través de la página web mediterraneanladiesopen.com, la cuenta oficial de sus redes sociales.

Twitter: @MeditLadiesOpen

Instagram: @meditladiesopen

Facebook: @MeditLadiesOpen

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El torneo del Ladies European Tour cuenta con el patrocinio principal de Estrella Damm. Evento declarado de especial relevancia por el Ayuntamiento de Sitges.

Como patrocinador institucional funge la Real Federación Española de Golf. Por otra parte los copatrocinadores son el Grupo Romeu y FIATC Seguros.

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Quienes colaborarán el día del torneo son ISDIN, Official Skin Care, Audi Volkswagen Vilamobil, Mobility Partner y Kyocera, Document Solutions.

Estrella Damm Ladies Open 2021 es un espectáculo único que podrá ser disfrutado en directo de la acción dentro del campo de golf y a través de la señal televisiva del Ladies European Tour que llega a más de cien países.

Así que no dudes que es uno de los grandes comienzos para el golf en vivo. Es oficial y esta de regreso el remozado recorrido del Club de Golf Terramar de Sitges.

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